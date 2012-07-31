پیروزی منچستر سیتی در برابر ستارگان فوتبال مالزی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رسانه های مالزی، در این دیدار که شامگاه دوشنبه در ورزشگاه بوکیت جلیل شهر کوالالامپور برگزار شد، تیم فوتبال منچستر سیتی با نتیجه 3 بر یک به برتری دست یافت.

گلهای تیم منچستر سیتی که با ترکیب کامل به مالزی سفر کرده است، سرجیو آگوئرو در دقیقه 17، کارلوس توز در دقیقه 48 و آدام جانسون در دقیقه 52 به ثمر زسید و تک گل تیم مالزی در دقیقه 78 درون دروازه منچستر سیتی قرار گرفت.

هفته گذشته نیز تیم آرسنال در دیدار با تیم منختب مالزی با نتیجه 2 بر یک به پیروزی رسید.

مالزی هر ساله در زمان تعطیلی رقابتهای باشگاهی در انگلیس میزبان تیم های باشگاهی از این کشور است.



