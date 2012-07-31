به گزارش خبرگزاری مهر، مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) خراسان شمالی گفت: در سال جاری جشن خودکفایی 3 هزار مجری طرح اشتغال مددجویان این نهاد برگزار خواهد شد.

امان الله حسین پور با اعلام اینکه طی چند سال گذشته 5 هزار مجری طرح اشتغال با دریافت تسهیلات بانکی و حمایت و پشتیبانی این نهاد خودکفا شده‌اند گفت: از این میان جشن خودکفایی 2 هزار نفر ازآنان در سال گذشته برگزار شد.

وی اظهار داشت: این نهاد در حال حاضر به 34 هزار خانواده تحت پوشش با جمعیت 71 هزار نفر در زمینه‌های اشتغال، مسکن، مستمری، فرهنگی، تحصیلی، درمان و جهیزیه خدمت رسانی می‌کند.

حسین پور ادامه داد: مسئولان کمیته امداد در تلاش هستند تا با ارائه خدمات مذکور به محرومین استان، افراد را در زمینه‌های مختلف توانمند و در نهایت خودکفا کنند.

در حال حاضر 11 هزار طرح اشتغال توسط مددجویان کمیته امداد خراسان شمالی فعال است.

پرداخت آورده کلیه مددجویان متقاضی مسکن مهر فاروج از محل اعتبارات کمیته امداد

مدیر کمیته امداد امام خمینی (ره) شهرستان فاروج با بیان این مطلب گفت: این نهاد جهت تسهیل در خانه دار شدن مددجویان شهری، اقدام به پرداخت آورده اولیه متقاضیان کرده است.

غلامحسین خوشقامت افزود: در حال حاضر بیش از 55 نفر از خانواده‌های تحت حمایت این نهاد متقاضی مسکن مهر هستند که در این راستا بیش از 27 میلیارد ریال هزینه شده است.

وی هزینه تمام شده هر واحد مسکن مهر این شهرستان را 262 میلیون و 500 هزار ریال برشمرد و افزود: از این مبلغ 200 میلیون ریال در قالب وام به متقاضی ارائه می‌شود و تأمین بقیه این مبلغ برای مددجویان نیز به کمیته امداد واگذار شده است.

خوشقامت بابیان اینکه ساخت مسکن مهر برای اولین بار در این شهرستان صورت گرفته است، گفت: به دلیل جمعیت پایین این شهرستان متقاضی پشت نوبت جهت ساخت مسکن مهر وجود ندارد.

اجرای طرح فلاح ویژه مددجویان در کمیته امداد امام (ره) قوت گرفت

مدیر امور فرهنگی کمیته امداد امام خمینی (ره) خراسان شمالی گفت : همزمان با فرا رسیدن ایام ماه مبارک رمضان اجرای طرح فلاح وی‌ژه مددجویان این نهاد قوت گرفت.

مجید الهی راد با بیان اینکه اجرای این طرح در مراسمات مذهبی، سوگواری و جشن و سرور قوت می‌گیرد گفت: اجرای این طرح توسط خانواده‌های تحت حمایت کمیته امداد افزایش یافته است.

وی با بیان اینکه مددجویان در این طرح با مسائل دینی، اعتقادی، فرهنگی و اجتماعی آشنا می‌شوند گفت : الهی راد افزود: در اجرای این طرح مددجویانی که مایل به برگزاری جلسات مذهبی هستند با هماهنگی کمیته امداد مبلغینی به منازل آنان اعزام می‌شوند.

وی با بیان اینکه در حال حاضر این طرح با حضور 30 مشاور دینی ومبلغ در حال اجراست گفت: ازابتدای سال تاکنون 22 دوره از این طرح با حضور 604 نفر از افراد مددجو و غیر مددجو برگزار شده است.

الهی رادتصریح کرد: سال گذشته نیز با اجرای طرح مذکور 54 هزار و 202 نفر در مراسمات مختلف شرکت کردند.