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۱۰ مرداد ۱۳۹۱، ۱۹:۱۷

در ولینگتون انجام شد:

مذاکره مقامات برونئی و نیوزیلند/ گسترش روابط تجاری محور مذاکرات

مذاکره مقامات برونئی و نیوزیلند/ گسترش روابط تجاری محور مذاکرات

کوالالامپور – دفتر منطقه ای خبرگزاری مهر در جنوب شرق آسیا: مقامات دولت برونئی امروز سه شنبه با وزیرخارجه نیوزیلند در ولینگتون پایتخت این کشور دیدار و پیرامون روابط دو جانبه و موضوعات مرتبط با اتحادیه آسه آن گفت و گو کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری شینهوا، وزیر امور خارجه نیوزلند پس از دیدار و گفت و گو با "پهین لیم جوک سنگ" وزیر دوم امور خارجه و بازرگانی برونئی به خبرنگاران گفت: در این دیدار وابط دوجانبه و اولیت های برونئی برای ریاست آتی آسه آن بحث و تبادل نظر شد.

"موری مک کولی" در ادامه با اشاره به روابط دو کشور افزود: برونئی یکی از با ارزشترین شرکای ما در آسه آن است و روابط دو کشور بر همکاریهای متقابل در زمینه های سرمایه گذاری، آموزش و امور دفاعی استوار است.

وی در پایان گفت :با ریاست برونئی بر اتحادیه کشورهای جنوب شرق آسیا موسوم به آسه آن، روابط دو کشور بیش از پیش گسترش می یابد.

کد مطلب 1662906

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