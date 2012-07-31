مذاکره مقامات برونئی و نیوزیلند/ گسترش روابط تجاری محور مذاکرات

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری شینهوا، وزیر امور خارجه نیوزلند پس از دیدار و گفت و گو با "پهین لیم جوک سنگ" وزیر دوم امور خارجه و بازرگانی برونئی به خبرنگاران گفت: در این دیدار وابط دوجانبه و اولیت های برونئی برای ریاست آتی آسه آن بحث و تبادل نظر شد.

"موری مک کولی" در ادامه با اشاره به روابط دو کشور افزود: برونئی یکی از با ارزشترین شرکای ما در آسه آن است و روابط دو کشور بر همکاریهای متقابل در زمینه های سرمایه گذاری، آموزش و امور دفاعی استوار است.

وی در پایان گفت :با ریاست برونئی بر اتحادیه کشورهای جنوب شرق آسیا موسوم به آسه آن، روابط دو کشور بیش از پیش گسترش می یابد.