26 میلیون دلار کشمش از استان قزوین به خارج از کشور صادر شد

به گزارش خبرنگار مهر، انتخابات انجمن کشمش استان قزوین عصر سه شنبه با حضور 25 تن از تولیدکنندگان، بازرگانان، صادرکنندگان و صاحبان صنایع فرآوری این محصول که بیشتر آنها از شهرستان تاکستان بودند در محل اتاق بازرگانی، صنایع،معادن و کشاورزی قزوین برگزار شد.
مجید برزگر در این جلسه گفت: استان قزوین یکی از مراکز عمده تولید و انگور کشور بشمار می رود که بخشی از تولیدات خود را نیز به خارج صادر می کند.
وی افزود: میزان صادرات کشمش استان در سالهای 88 تا 90 از رشد چشمگیری برخوردار بوده هر چند بخشی از محصول نیز از استان خارج شده و از مبادی سایر استانها از جمله تهران و تبریز به خارج صادر می شود.
برزگر تصریح کرد: در سال 84 مقدار 9 هزار و 252 تن کشمش به ارزش هفت میلیون و 100 هزار دلار از استان به خارج صادر شد که این میزان در سال 90 به 11 هزار و 391 تن به ارزش 26 میلیون و 700 هزار دلار افزایش یافته است.
معاون تجارت خارجی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان قزوین یادآورشد: در دو ماهه امسال هم یک هزار و 909 تن کشمش به ارزش چهار میلیون و 500 هزار دلار به خارج صادر شده که عمده کشورهای هدف را امارات، روسیه، آلمان، انگلستان، ترکیه تشکیل می دهند.
وی بیان کرد: کشور امارات با حدود شش میلیون و 700 هزار دلار اولین کشور هدف محصول کشمش استان است و 25 درصد
کشمش استان به این کشور صادر می شود.
برزگر گفت:همچنین کشور روسیه با سه میلیون و 900 هزار دلار،آلمان با دو میلیون و 200 هزار دلار و ترکیه با یک میلیون و 400 هزار دلار در رده های بعدی صادرات استان قرار دارند.
این مسئول اظهارداشت: صادرکنندگان متعددی در استان قزوین مشغول فعالیت هستند که شرکتهای خاورمیانه، رزتاک نگین، تعاونی صداقت تاکستان، زرین خرما، توسعه صادرات کاسپین و شرکت فانوس دشت تجارت مهمترین آنهاست.
برزگر مهمترین مشکلات تولید و صادرات کشمش در استان را افزایش هزینه دستمزد، آبیاری، حمل و نقل، قیمت سم و کود،عدم برنامه منظم خرید محصول از سوی دولت و پایین بودن قیمت تضمینی ذکر کرد و گفت: نبود سیستم عرضه و فروش منسجم، عدم استفاده از تکنولوژی روز، شرایط نامناسب برداشت و خشک کردن محصول و نبود ماشین آلات بسته بندی مدرن از دیگر مسائلی است که مشکلاتی را برای تولید کنندگان و صادرکنندگان کشمش فراهم کرده است.
وی اظهارامیدواری کرد با تشکیل انجمن کشمش استان قزوین ساماندهی فعالیتها بهتر شود.
قزوین - خبرگزاری مهر: معاون تجارت خارجی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان قزوین گفت: در سال گذشته بیش از 26 میلیون و 700 هزار دلار کشمش از استان قزوین به خارج از کشور صادر شده است که 27 درصد سهم صادرات کشور را شامل می شود.
به گزارش خبرنگار مهر، انتخابات انجمن کشمش استان قزوین عصر سه شنبه با حضور 25 تن از تولیدکنندگان، بازرگانان، صادرکنندگان و صاحبان صنایع فرآوری این محصول که بیشتر آنها از شهرستان تاکستان بودند در محل اتاق بازرگانی، صنایع،معادن و کشاورزی قزوین برگزار شد.
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