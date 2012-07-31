اعتراض به پایین کشیدن پرچم تایوان در المپیک لندن/ حرکتی قبیح و نامعقول

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه تلویزیونی خبر آسیا، "ما ئینگ جئو" به دنبال این اقدام مسئولان برگزاری بازیهای المپیک این حرکت را تقبیح و آنرا نامعقول توصیف کرد و گفت: نباید ورزش را سیاسی کرد.

به دنبال درخواست دولت چین، پرچم تایوان از المپیک تایوان خذف و به جای آن پرچم کمیته المپیک این کشور جایگزین شد.

استفاده از عنوان و پرچم تایوان همواره مورد مناقشه بین چین و تایوان بوده است و از آنجا که چین این جزیره خودمختار را بخشی از خاک خود می داند از نصب پرچم این کشور در رویدادهای بین المللی جلوگیری می کند.

