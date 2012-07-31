  1. ورزش
  2. توپ و تور
۱۰ مرداد ۱۳۹۱، ۱۹:۳۲

رئیس جمهوری اعلام کرد:

اعتراض به پایین کشیدن پرچم تایوان در المپیک لندن/ حرکتی قبیح و نامعقول

اعتراض به پایین کشیدن پرچم تایوان در المپیک لندن/ حرکتی قبیح و نامعقول

کوالالامپور – دفتر منطقه ای خبرگزاری مهر در جنوب شرق آسیا: رییس جمهوری تایوان ضمن اعتراض به پایین کشیده شدن پرچم کشورش در بازیهای المپیک لندن، این اقدام را موجب لطمه زدن به احساسات مردم تایوان دانست.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه تلویزیونی خبر آسیا، "ما ئینگ جئو" به دنبال این اقدام مسئولان برگزاری بازیهای المپیک این حرکت را تقبیح و آنرا نامعقول توصیف کرد و گفت: نباید ورزش را سیاسی کرد.

به دنبال درخواست دولت چین، پرچم تایوان از المپیک تایوان خذف و به جای آن پرچم کمیته المپیک این کشور جایگزین شد.

استفاده از عنوان و پرچم تایوان همواره مورد مناقشه بین چین و تایوان بوده است و از آنجا که چین این جزیره خودمختار را بخشی از خاک خود می داند از نصب پرچم این کشور در رویدادهای بین المللی جلوگیری می کند.
 

کد مطلب 1662915

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها