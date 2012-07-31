ترکیه آموزش شورشیان مخالف نظام سوریه را انکار کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آوستریلین، بنا بر اعلام وزارت امور خارجه ترکیه، این کشور نقشی در تامین تجهیزات و آموزش شورشیان مخالف نظام "بشار اسد" نداشته است.

یک سخنگوی وزارت امور خارجه ترکیه با بیان این مطلب مدعی شد گزارشهایی که درباره آموزش مخالفان سوریه در خاک ترکیه منتشر شده، ساختگی و در راستای جنگ تبلیغاتی علیه آنکارا است.

این در حالی است که شاهدان عینی از ایجاد پایگاه آموزشی برای مخالفان مسلح دولت سوریه توسط ترکیه خبر می دهند. گزارشهایی که در این زمینه منتشر شده حاکی است پایگاه سری در شهر آدانا محل آموزش شورشیان با همکاری ارتش ترکیه است.

در همین حال سخنگوی وزارت خارجه ترکیه در ادامه تاکید کرد: ما به مخالفان اجازه فعالیت در ترکیه را نمی دهیم و در این زمینه هیچ چیز تغییر نکرده است.

از سوی دیگر منابع آگاه از قطر که یکی از حامیان اصلی مخالفان نظام سوریه است با اشاره به فعالیتهای انجام شده در پایگاه آموزشی آدانا از این مکان به عنوان "هسته اصلی" گروههای مسلح موسوم به ارتش آزاد سوریه یاد می کنند.