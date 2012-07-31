  1. ورزش
۱۰ مرداد ۱۳۹۱، ۱۹:۳۸

گزارش خبرنگار مهر از لندن/

طلوتی بوکس ایران را صاحب پیروزی کرد/ دومین پیروزی روحیه بخش

طلوتی بوکس ایران را صاحب پیروزی کرد/ دومین پیروزی روحیه بخش

سومین نماینده بوکس ایران در سی‌امین دوره بازی‌های المپیک برابر حریفی از اسپانیا به پیروزی رسید تا علاوه بر برداشتن گام محکم در نخستین مبارزه، دومین پیروزی بوکس ایران در این دوره از بازی‌ها را رقم بزند.

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به لندن، سومین روز از مسابقات بوکس سی‌امین دوره بازی‌های المپیک برای نمایندگان ایران عصر امروز سه شنبه با رقابت مهدی طلوتی برابر بوکسوری از اسپانیا پیگیری شد.

در این مبارزه که در سالن بوکس مجموعه ورزشی "اکسل" شهر لندن برگزار شد، مهدی طلوتی برابر " آلونسو" از اسپانیا به میدان رفت و در راند اول با نتیجه 3 بر 2 حریفش را شکست داد. در راند دوم هم 9 بر 7 به پیروزی رسید. ملی پوش کشورمان در راند سوم نیز عملکرد خوبی داشت و توانست اولین مبارزه را با پیروزی 16 بر 12 پشت سربگذارد.

قبل از این امین قاسمی‌پور با شکست برابر حریفی از ونزوئلا از دور رقابت‌ها کنار رفته بود اما احسان روزبهانی در نخستین مبارزه‌اش برابر حریفی از کلمبیا به پیروزی رسید و راهی دور بعد شد. آخرین بوکسور ایران که اولین مبارزه‌اش را برگزار خواهد کرد علی مظاهری است که روز چهارشنبه به مصاف حریفی از کوبا می‌رود.

کد مطلب 1662922

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