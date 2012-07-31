گزارش معاون وزیر اطلاعات از نحوه دستگیری عاملان ترور دانشمندان هسته ای

احمد بخشایش اردستانی در گفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر، با اشاره به جلسه عصر امروز کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی گفت: در جلسه امروز مدیران و معاونان وزارت اطلاعات با حضور در کمیسیون امنیت ملی گزارشی از دستگیری اعضای تیم های ترور دانشمندان هسته ای ارائه کردند.

وی با بیان اینکه در این جلسه فیلم 45 دقیقه ای از نحوه اعتراف تیم های ترور دانشمندان هسته ای که توسط سربازان گمنام امام زمان برای اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس به نمایش درآمد، گفت: مدیران وزارت اطلاعات در این نشست نحوه دستگیری این تیم های ترور را مطرح و جزئیات تلاش سازمان جاسوسی آمریکا برای اقدامات شبکه ای و حذف فیزیکی دانشمندان ایرانی را تشریح کردند.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ادامه داد: همچنین در این جلسه راهکارهای صیانت از جان دانشمندان هسته ای مطرح شد و مدیران وزارت اطلاعات تصمیمات گرفته شده برای جلوگیری از ترور دانشمندان هسته ای را به اعضای کمیسیون امنیت ملی ارائه کردند.

بخشایش اردستانی تصریح کرد: گزارش وزارت اطلاعات درباره نحوه شناسایی دانشمندان هسته ای و خنثی سازی عملیات تروریستی در کشور نشان دهنده اشراف و توانمندی های وزارت اطلاعات در مقابل با توطئه‌ها و حیله های دشمنان است.