  1. بین الملل
۱۰ مرداد ۱۳۹۱، ۲۱:۳۲

رامنی در ورشو:

مدل اقتصادی لهستان باید الگوی دیگر کشورها باشد

مدل اقتصادی لهستان باید الگوی دیگر کشورها باشد

نامزد جمهوریخواه انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در آخرین مرحله از تور تبلیغاتی خارجی خود، اقتصاد لهستان را الگوی مناسبی برای دیگر کشورها دانست.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، "میت رامنی" در دومین روز از حضور خود در لهستان با شماری از مقامات و شخصیتهای این کشور دیدار کرد.

وی طی اظهاراتی در ورشو، اقتصاد لهستان را ستود و از مدل اقتصادی این کشور به عنوان الگوی مناسبی برای سایر کشورها یاد کرد. به گفته رامنی، اقتصاد لهستان باید روند کنونی را برای تبدیل شدن به یک کشور پیشرفته طی کند.
 
این در حالی است که کشور لهستان واقع در شرق اروپا یکی از مناطق مهم برای ایجاد سپر دفاع موشکی آمریکا است. از سوی دیگر نامزد جمهوریخواه انتخابات ریاست جمهوری در اظهارات خود اشاره ای به وضعیت نگران کننده بیکاری لهستان نکرد.
 
طبق آمارهای رسمی میزان بیکاری در این کشور 12.4 درصد و بیش از حد متوسط کشورهای اروپایی بوده و فاصله زیادی با میزان بیکاری در آمریکا با 8.2 درصد دارد.
 
رامنی امروز سه شنبه با "رادوسلاو سیکورسکی" وزیر امور خارجه این کشور دیدار و در مورد آینده روابط دوجانبه و نیز وضعیت نظامیان دو کشور در افغانستان گفتگو کرد.
کد مطلب 1662931

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