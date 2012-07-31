عدم تمرکز عامل مردود اعلام شدن گل صحیح گهر مقابل پرسپولیس بود

فریدون اصفهانیان در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه گل گهر می توانست در تغییر نتیجه بازی موثر باشد افزود: اشتباهات داوری طبیعی است و خدای نکرده هیچ غرضی در این خصوص وجود ندارد.

وی ادامه داد: به هر جهت با توجه به فیلم بازی توپ حدود 35 سانتیمتر از خط دروازه رد شده بود و متاسفانه کمک داور اشتباه تاثیرگذاری انجام داد و گل را ندید و این مسئله به ضرر گهر رقم خورد.

اصفهانیان افزود: صحنه گل گهر یک صحنه استثنایی و تصمیم کمک داور اجتناب ناپذیر بود و با توجه به اینکه کمک داور توپ را که از خط گذشت و به داخل زمین برگشت، ندید و قضاوت درباره این صحنه خارج از توانایی کمک داور بود.

رئیس کمیته داوران فدراسیون فوتبال با بیان اینکه این اشتباهات در سطح اول فوتبال جهان نیز اتفاق می افتد، به بروز چنین اشتباهات داوری در رقابتهای فوتبال یور 2012 اشاره کرد و گفت: علی رغم بکارگیری داور چهارم در رقابتهای فوتبال یورور 2012 باز هم چند گل شبیه به گل تیم گهر مقابل پرسپولیس در این بازیها قبول نشد.