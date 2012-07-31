به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به لندن، مهدی طلوتی که عصر امروز سه شنبه موفق شد در نخستین مبارزه خود برابر "آلونسو" از اسپانیا به پیروزی برسد در جمع خبرنگاران حاضر در سالن "اکسل" شهر لندن ضمن بیان این مطلب افزود: به همراه مربیانم این حریف را به خوبی آنالیز کرده بودم و از نقاط ضعف و قوت او آگاهی داشتم.

وی افزود: به همین خاطر با تلاش زیاد و در یک مبارزه سخت توانستم این حریف عنواندار را شکست دهم. امیدوارم بتوانم در مبارزه بعدی که برابر یک حریف قزاقستانی است نیز به پیروزی برسم.

طلوتی با بیان اینکه تصور برخی‌ها در مورد بوکس اشتباه است، گفت: ما با پیروزی‌هایی که در بازی‌‎های المپیک کسب کردیم نشان دادیم که بوکس ایران حرف‌های زیادی برای گفتن دارد. حالا از روحیه بسیار خوبی برخورداریم و با سیر صعودی که در بین ورزشکاران ایران آغاز شده قطعا در دیدارهای آینده نتایج بهتری خواهیم گرفت.

مهدی طلوتی در اولین مبارزه‌اش در سی‌امین دوره بازی‌های المپیک عصر امروز سه شنبه موفق شد در وزن 64 کیلوگرم با نتیجه 16 بر 12 حریف اسپانیایی خود را شکست دهد. قبل از این احسان روزبهانی برابر حریفی از کلمبیا به پیروزی رسیده بود.