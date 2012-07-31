  1. بین الملل
۱۰ مرداد ۱۳۹۱، ۲۱:۴۴

رسانه صهیونیستی مدعی شد؛

نامه محمد مرسی برای شیمون پرز

نامه محمد مرسی برای شیمون پرز

یک رسانه اسرائیلی ادعا کرد رئیس جمهوری مصر با ارسال نامه ای به رئیس رژیم صهیونیستی از پیام تبریک وی قدردانی و برای کشورهای منطقه آرزوی صلح و ثبات کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر ،هاآرتض ادعا کرده است"محمد مرسی" در این نامه ابراز امیدواری کرده است ملتهای منطقه از جمله اسرائیلی ها بتوانند بار دیگر در صلح و آرامش زندگی کنند.

رئیس جمهوری مصر با تاکید بر لزوم ادامه تلاشها برای بازگرداندن مذاکرات سازش خاورمیانه به مسیر صحیح آن، دستاورد این مذاکرات را ثبات و امنیت برای منطقه دانست.
 
این نامه که تاریخ نگارش آن پانزدهم جولای (25 تیرماه) است امروز سه شنبه سی و یکم جولای توسط وابسته نظامی سفارت مصر در تل آویو به "شیمون پرز" رئیس رژیم صهیونیستی تحویل داده شده است.
 
گفتنی است این نامه در پاسخ به پیام تبریک ماه گذشته پرز به مناسبت انتخابت مرسی به ریاست جمهوری مصر نوشته شده است.
کد مطلب 1662936

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