مقصودی: پیروزی طلوتی روحیه بوکسورهای ایران را افزایش داد

منوچهر مقصودی در گفتگو با خبرنگار اعزامی مهر به لندن در مورد پیروزی مهدی طلوتی در اولین مبارزه اش گفت: مهدی حریفش را به خوبی آنالیز کرده بود و توانست با نمایشی قابل قبول و کم اشتباه در اولین مبارزه به پیروزی برسد.

مقصودی ادامه داد: پس از احسان روزبهانی که توانست اولین پیروزی را برای بوکس ایران کسب کند، مهدی طلوتی هم دومین پیروزی را کسب کرد تا ورزشکاران کشورمان با روحیه بهتری به رقابتهای آینده فکر کنند. امیدوارم طلوتی بتواند در مبارزه بعدی هم حریف قزاقستانی را شکست دهد.

مهدی طلوتی در اولین مبارزه اش در سی امین دوره بازیهای المپیک عصر امروز سه شنبه موفق شد در وزن 64 کیلوگرم با نتیجه 16 بر 12 حریف اسپانیایی خود را شکست دهد. قبل از این احسان روزبهانی برابر حریفی از کلمبیا به پیروزی رسیده بود.