مهلت ثبت نام پزشک خانواده غیرقابل تمدید است

به گزارش خبرنگار مهر، محمود حسین پور شامگاه سه شنبه شب در جمع خبرنگاران با اشاره به ثبت نام مردم در برنامه پزشک خانواده گفت: با ثبت نام بیش از 550 هزار نفر از جمعیت 740 هزار نفری مورد نظر در برنامه پزشک خانواده شهری از شهریور ماه سالجاری به طور رسمی برنامه پزشک خانواده اجرایی می شود.

حسین پور با اشاره به اینکه اکثریت مردم از برنامه پزشک خانواده استقبال کرده اند، بیان کرد: برنامه پزشک خانواده هم در شهرهای بالای 20 هزار نفر و هم شهرهای زیر 20 هزار نفر در سراسر استان هرمزگان اجرایی می شود و از نیمه مرداد ماه مردم پزشک خانواده خود را می شناسند.

وی تاکید کرد: بهتر است مردم سریع‌تر برای ثبت نام نزد پزشک خانواده شهری مراجعه کنند تا در زمان آغاز اجرای این برنامه در زمینه دریافت خدمات درمانی دچار مشکل نشوند.

وی یادآور شد: اجرای برنامه پزشک خانواده به توزیع عادلانه‌ خدمات درمانی و سلامت در اقصی نقاط کشور منجر خواهد شد.