رشته تخصصی طب کار در دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان راه اندازی می شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمد شکاری سه شنبه شب در جمع خبرنگاران گفت: در این دوره با ظرفیت پذیرش دو دستیار به صورت مشترک با دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی هرمزگان و شهید صدوقی برای یک دوره موافقت به عمل آمده است.

شکاری افزود: با توجه به تنوع صنعت و توسعه زیر ساختهای صنایع همچون فولاد، پالایشگاه های گاز و نفت، کشتی سازی و... وجود رشته تخصصی طب کار در استان هرمزگان الزامی است.

وی با اشاره به راه اندازی این رشته در دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی هرمزگان اظهارداشت: به زودی فضاهای درمانگاهی در مرکز آموزشی درمانی شهید محمدی بندرعباس راه اندازی می گردد و درمانگاه طب کار به دستگاه های پیشرفته بادی باکس و پلی سومنوگرافی مجهز می شود.

وی عنوان کرد: توجه به سلامت نیروی انسانی در صنایع و کارگاهها ضروری است و باید تمام صنایع برای پیشرفت و رسیدن به تولید ملی توجه ویژه ای به طب تخصصی کار داشته باشند.