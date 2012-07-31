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۱۰ مرداد ۱۳۹۱، ۲۱:۱۷

رشته تخصصی طب کار در دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان راه اندازی می شود

رشته تخصصی طب کار در دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان راه اندازی می شود

بندرعباس - خبرگزاری مهر: رئیس دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان گفت: با رای شورای گسترش دانشگاههای علوم پزشکی کشور با راه اندازی دوره دستیاری رشته تخصصی طب کار بیمارستان شهید محمدی بندرعباس موافقت شد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد شکاری سه شنبه شب در جمع خبرنگاران گفت: در این دوره با ظرفیت پذیرش دو دستیار به صورت مشترک با دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی هرمزگان و شهید صدوقی برای یک دوره موافقت به عمل آمده است.

شکاری افزود: با توجه به تنوع صنعت و توسعه زیر ساختهای صنایع همچون فولاد، پالایشگاه های گاز و نفت، کشتی سازی و... وجود رشته تخصصی طب کار در استان هرمزگان الزامی است.

وی با اشاره به راه اندازی این رشته در دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی هرمزگان اظهارداشت: به زودی فضاهای درمانگاهی در مرکز آموزشی درمانی شهید محمدی بندرعباس راه اندازی می گردد و درمانگاه طب کار به دستگاه های پیشرفته بادی باکس و پلی سومنوگرافی مجهز می شود.

وی عنوان کرد: توجه به سلامت نیروی انسانی در صنایع و کارگاهها ضروری است و باید تمام صنایع برای پیشرفت و رسیدن به  تولید ملی  توجه ویژه ای به طب تخصصی کار داشته باشند.

کد مطلب 1662940

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