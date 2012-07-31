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۱۰ مرداد ۱۳۹۱، ۲۲:۵۸

هفته سوم لیگ برتر/

پیروزی داماش برابر پیکان در نیمه اول/ تساوی در چهار مسابقه

پیروزی داماش برابر پیکان در نیمه اول/ تساوی در چهار مسابقه

نیمه اول دیدارهای آغازین روز دوم از هفته سوم مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور به پایان رسید که در این نیمه فقط داماش موفق شد برابر پیکان پیروز شود و چهار مسابقه با تساوی تمام شد.

 به گزارش خبرنگار مهر، روز دوم از هفته سوم مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور از ساعت 22 امروز چهارشنبه با برگزاری 6 دیدار آغاز شد که در پایان نیمه اول این دیدارها نتایج زیر رقم خورده است:

* داماش گیلان 2 - پیکان تهران یک
گل‌ها: علیرضا جهانبخش (25) و افشین چاووشی (28) برای داماش و محمدرضا طهماسبی (7) برای پیکان

* سپاهان اصفهان یک - راه آهن یک
گل‌ها: میرالدو جالوویچ (32) برای سپاهان و مجتبی شیری (11) برای راه آهن

* فجر سپاسی شیراز صفر - صنعت نفت آبادان صفر

* فولاد خوزستان  صفر - سایپای البرز صفر

* نفت تهران صفر - آلومینیوم هرمزگان صفر

* تراکتورسازی تبریز - مس کرمان
- این بازی به علت قطع برق در ورزشگاه یادگار امام (ره) تبریز با وقفه برگزار شد.

کد مطلب 1662943

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