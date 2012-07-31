هفته سوم لیگ برتر/ پیروزی داماش برابر پیکان در نیمه اول/ تساوی در چهار مسابقه

نیمه اول دیدارهای آغازین روز دوم از هفته سوم مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور به پایان رسید که در این نیمه فقط داماش موفق شد برابر پیکان پیروز شود و چهار مسابقه با تساوی تمام شد.