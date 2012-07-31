پیروزی داماش برابر پیکان در نیمه اول/ تساوی در چهار مسابقه

به گزارش خبرنگار مهر، روز دوم از هفته سوم مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاههای کشور از ساعت 22 امروز چهارشنبه با برگزاری 6 دیدار آغاز شد که در پایان نیمه اول این دیدارها نتایج زیر رقم خورده است:
* داماش گیلان 2 - پیکان تهران یک
گلها: علیرضا جهانبخش (25) و افشین چاووشی (28) برای داماش و محمدرضا طهماسبی (7) برای پیکان
* سپاهان اصفهان یک - راه آهن یک
گلها: میرالدو جالوویچ (32) برای سپاهان و مجتبی شیری (11) برای راه آهن
* فجر سپاسی شیراز صفر - صنعت نفت آبادان صفر
* فولاد خوزستان صفر - سایپای البرز صفر
* نفت تهران صفر - آلومینیوم هرمزگان صفر
* تراکتورسازی تبریز - مس کرمان
- این بازی به علت قطع برق در ورزشگاه یادگار امام (ره) تبریز با وقفه برگزار شد.
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