برداشت ذرت غلوفه ای در اراضی میاندرود آغاز شد

به گزارش خبرگزاری مهر، موسوی اظهار داشت: برداشت ذرت علوفه ای در سطح هزار و 800 هکتار از اراضی زراعی شهرستان میاندرود آغاز شده است.

وی افزود: پیش بینی می شود از سطوح بالغ بر 63 هزار تن علوفه برداشت شود.

موسوی تصریح کرد: علوفه تولیدی شهرستان میاندرود بخش عمده ای از علوفه دامداری های صنعتی این شهرستان و بخشی از علوفه مورد نیاز استان را تامین می کند.

برداشت شالی در اراضی آمل

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان آمل از برداشت شالی در سطح بیش از هفت هزار و 610 هکتار از اراضی شالیزاری این شهرستان خبر داد.

سید مرتضی امینی افزود: کشاورزان پر تلاش آملی بلافاصله پس از برداشت کشت اول برنج، اقدام بر کشت مجدد و دوباره نشاء و پرورش رتون می کنند.

امینی، سطح کشت دوباره نشا را تا زمان فوق هزار و 500 هکتار و پرورش رتون را چهار هزار و 475 هکتار عنوان داشت.

خوشه دهی 83 درصد از اراضی شالیزاری مازندران

بیش از 83 درصد از اراضی شالیزاری استان مازندران به مرحله خوشه دهی رسیدند.

حسن عنایتی، مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی مازندران اظهار داشت: مساعد بودن شرایط جوی و روزهای آفتابی و گرم، روند برداشت برنج را در استان سرعت بخشیده، بطوری که تاکنون در بیش از 9 درصد شالیزاری استان عملیات برداشت انجام شده است.

وی افزود: تاکنون از 20 هزار و 740 هکتار سطوح برداشت شده برنج از ارقام محلی، حدود 64 درصد بصورت مکانیزه و هفت هزار و 576 هکتار به صورت سنتی صورت گرفته است.

عنایتی با اشاره به شرایط جوی و پیش بودن عملیات زراعی و برداشت برنج نسبت به سال قبل، توسعه سطوح کشت مجدد پرورش رتون را دارای شتاب بیشتری عنوان داشت