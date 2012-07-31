به گزارش خبرنگار مهر، دیدار تیمهای فوتبال استقلال و ذوبآهن در روز دوم از هفته سوم مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاههای کشور از ساعت 22:30 سهشنبه در ورزشگاه آزادی آغاز شد. حاشیههای این بازی را در زیر میخوانید:
* درحالی که تا آغاز مسابقه بیش از 30 دقیقه زمان باقیمانده بود، مقابل درهای ورزشگاه آزادی ازدحام هواداران و ترافیک شدیدی وجود داشت و کار را برای ورود به ورزشگاه سخت کرده بود. حتی برخی از ورودیهای ورزشگاه بسته بود و راه خبرنگاران و هواداران برای ورود به ورزشگاه طولانیتر شده بود. این ترافیک تا پایان نیمه نخست هم ادامه داشت.
* محمد سررشتهداری، مدیر روابط عمومی و رسانهای تیم استقلال از جایگاه خبرنگاران بازی استقلال - ذوب آهن را تماشا میکرد. پژمان منتظری هم که به دلیل مصدومیت در این بازی حضور نداشت، در جایگاه ویژه نشسته بود.
* ترافیک بیرون ورزشگاه این تصور را ایجاد کرده بود که تماشاگران بسیاری برای تماشای بازی استقلال - ذوب آهن به ورزشگاه آمدهاند اما برخلاف انتظار نیمی از سکوهای طبقه پایین تا پایان نیمه نخست خالی بود و تقریبا یک چهارم طبقه دوم هم توسط هواداران تیم استقلال پر شده بود.
* کمتر از 50 نفر از هواداران تیم ذوبآهن در بخش شرقی ورزشگاه مستقر شده بودند که رسول کربکندی را در هنگام ورود به زمین تشویق کردند.
* "کارلوس کیروش" به همراه "دانیل گاسپار" 20 دقیقه پیش از شروع مسابقه در جایگاه ویژه حضور یافتند که پیراهن قرمز سرمربی تیم ملی فوتبال ایران بیش از همه چیز جلب توجه میکرد. غلامرضا بهروان نیز مانند بازیهای گذشته در کنار کیروش نشسته و بازی را تماشا کرد.
* پیش از ورود دو تیم به زمین گوینده ورزشگاه خبر درگذشت هوشنگ پیروزبخش، یکی از داوران پیشکسوت فوتبال کشورمان را اعلام کرد که بازیکنان دو تیم هم قبل از آغاز بازی به احترام وی در دایره میانی زمین ایستادند و یک دقیقه سکوت کردند.
* با ورود امیر قلعهنویی به زمین تماشاگران استقلال یکصدا سرمربی تیم خود را تشویق کردند که وی هم با دست زدن، به ابراز احساسات آنها پاسخ داد.
* سرمربی استقلال پس از ورود به زمین، از کنار نیمکت ذوبآهن عبور کرد و ابتدا با بازیکنان و سپس کادرفنی و در نهایت با رسول کربکندی دیدار و گفتگو کرد.
* با آغاز تلاوت قرآن مجید امیر قلعهنویی در میانه راه ایستاد و پس از اتمام تلاوت قرآن به سمت نیمکت تیم استقلال رفت.
* نیمکت نشینی میلاد میداوودی در تیم استقلال و حضور سپهر حیدری و ماچادو روی نیمکت ذوبآهن از مسائل قابل توجه در ترکیب دو تیم بود. ضمن اینکه فریدون زندی هم با حضور در زمین مسابقه به شایعات حضورش در قطر به نوعی پایان داد.
* احمد رسولینژاد، رئیس هیات مدیره استقلال در دقیقه 15 وارد ورزشگاه شد و در جایگاه VVIP نشست.
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