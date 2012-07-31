برق ورزشگاه یادگار امام (ره) تبریز قطع شد/ وقفه در بازی تراکتورسازی - مس

به گزارش خبرنگار مهر، تیم‌های تراکتورسازی تبریز و مس کرمان از ساعت 22 روز سه شنبه در چارچوب هفته سوم مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور به مصاف هم رفتند.

این بازی تا دقیقه سه بدون مشکل دنبال شد تا اینکه به ناگاه برق ورزشگاه یادگار امام (ره) تبریز قطع و داور مانع از ادامه بازی شد. بعد از 35 دقیقه برق ورزشگاه وصل شد و با روشن شدن نورافکن‌ها از ساعت 22:40 داور شروع بازی را مجددا اعلام کرد آنهم در شرایط که تنها سه دقیقه از آغاز مسابقه گذشته بود.

قضاوت دیدار تراکتورسازی تبریز - مس کرمان برعهده سعید مظفری‌زاده است.