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۱۱ مرداد ۱۳۹۱، ۰:۰۰

هفته سوم لیگ برتر/

جشنواره گل داماش برابر پیکان/ اولین پیروزی فولاد و صدرنشینی فجرسپاسی

جشنواره گل داماش برابر پیکان/ اولین پیروزی فولاد و صدرنشینی فجرسپاسی

سومین هفته از مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور با پیروزی تیم‌های داماش گیلان، فولاد خوزستان و فجرسپاسی شیراز و توقف سپاهان اصفهان مقابل راه آهن پیگیری شد.

به گزارش خبرنگار مهر، روز دوم از هفته سوم مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور از ساعت 22 روز سه‌شنبه با برگزاری 6 دیدار آغاز شد که البته بازی تراکتورسازی - مس کرمان به خاطر قطع برق ورزشگاه یادگار امام (ره) تبریز با وقفه مواجه شد.

در دیدارهای سه شنبه شب تیم فوتبال فجرسپاسی شیراز با غلبه بر صنعت نفت آبادان 9 امتیازی شد و به صدر جدول رسید، تیم فوتبال فولاد خوزستان هم اولین پیروزی این فصل خود را به دست آورد و با 2 گل از سد سایپای البرز گذشت.

- نتایج این پنج مسابقه به شرح زیر است:
* داماش گیلان 5 - پیکان تهران 3
گل‌ها: علیرضا جهانبخش (25 و 64)، افشین چاووشی (28)، امین متوسل‌زاده (50) و حسین ابراهیمی (52) برای داماش و محمدرضا طهماسبی (7 و 4+90) و رضا معقولی (69) برای پیکان

* سپاهان اصفهان 2 - راه آهن 2
گل‌ها: میرالدو جالوویچ (32) و محمدرضا مامانی (81 - گل به خودی) برای سپاهان و مجتبی شیری (11 و 67) برای راه آهن

* فجر سپاسی شیراز 2 - صنعت نفت آبادان صفر
گل‌ها: سیدمحمدرضا حسینی (76) و مهدی نظری (81)

* فولاد خوزستان 2 - سایپای البرز صفر
گل‌ها: مهدی نوری (50) و آرش افشین (70)

* نفت تهران صفر - آلومینیوم هرمزگان صفر

کد مطلب 1662958

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