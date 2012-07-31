تساوی استقلال و ذوب آهن در نیمه نخست

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم‌های فوتبال استقلال و ذوب آهن از ساعت 22:30 سه شنبه شب در ورزشگاه آزادی به مصاف هم رفتند که این دیدار در پایان 45 دقیقه نخست با تساوی بدون گل به پایان رسید.

سیاوش اکبرپور در دقایق اولیه بازی به دلیل خطا روی پیام صادقیان از محسن ترکی داور مسابقه کارت زرد دریافت کرد.

نیمه اول به غیر از دو ضربه از راه دوری که جانوآریو در دقایق 20 و 24 روانه دروازه "دارکو بوژوویچ"، دروازه بان صرب ذوب آهن کرد، صحنه قابل توجه دیگری نداشت.

مجتبی جباری که شایعه حضور وی در النصر امارات بر سر زبان‌هاست، در این دیدار در فهرست استقلال قرار نداشت تا خبر جدایی‌اش قوت بگیرد.