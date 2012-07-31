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۱۰ مرداد ۱۳۹۱، ۲۳:۲۴

هفته سوم لیگ برتر فوتبال/

تساوی استقلال و ذوب آهن در نیمه نخست

تساوی استقلال و ذوب آهن در نیمه نخست

نیمه نخست دیدار تیم‌های استقلال و ذوب آهن در چارچوب هفته سوم رقابت‌های فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور با نتیجه تساوی بدون گل به پایان رسید.

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم‌های فوتبال استقلال و ذوب آهن از ساعت 22:30  سه شنبه شب در ورزشگاه آزادی به مصاف هم رفتند که این دیدار در پایان 45 دقیقه نخست با تساوی بدون گل به پایان رسید.

سیاوش اکبرپور در دقایق اولیه بازی به دلیل خطا روی پیام صادقیان از محسن ترکی داور مسابقه کارت زرد دریافت کرد.

نیمه اول به غیر از دو ضربه از راه دوری که جانوآریو در دقایق 20 و 24 روانه دروازه "دارکو بوژوویچ"، دروازه بان صرب ذوب آهن کرد، صحنه قابل توجه دیگری نداشت.

مجتبی جباری که شایعه حضور وی در النصر امارات بر سر زبان‌هاست، در این دیدار در فهرست استقلال قرار نداشت تا خبر جدایی‌اش قوت بگیرد.

کد مطلب 1662960

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