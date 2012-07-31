توقف تراکتورسازی برابر مس کرمان در پایان نیمه اول

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال تراکتورسازی تبریز در سومین مسابقه خود در لیگ برتر میزبان مس کرمان است که این مسابقه در پایان نیمه اول با تساوی بدون گل به پایان رسید.

این بازی تا دقیقه سه بدون مشکل دنبال می‌شد تا اینکه به ناگاه برق ورزشگاه یادگار امام (ره) تبریز قطع و داور مانع از ادامه بازی شد. بعد از 35 دقیقه برق ورزشگاه وصل شد و با روشن شدن نورافکن‌ها از ساعت 22:40 داور شروع بازی را مجددا اعلام کرد آنهم در شرایط که تنها سه دقیقه از آغاز مسابقه گذشته بود.

سایرمسابقات هفته سوم در حال پیگیری است.