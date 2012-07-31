  1. ورزش
۱۰ مرداد ۱۳۹۱، ۲۳:۳۲

هفته سوم لیگ برتر فوتبال/

توقف تراکتورسازی برابر مس کرمان در پایان نیمه اول

توقف تراکتورسازی برابر مس کرمان در پایان نیمه اول

تیم فوتبال تراکتورسازی تبریز در پایان نیمه اول دیدار برابر مس کرمان با تساوی بدون گل متوقف شد.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال تراکتورسازی تبریز در سومین مسابقه خود در لیگ برتر میزبان مس کرمان است که این مسابقه در پایان نیمه اول با تساوی بدون گل به پایان رسید.

این بازی تا دقیقه سه بدون مشکل دنبال می‌شد تا اینکه به ناگاه برق ورزشگاه یادگار امام (ره) تبریز قطع و داور مانع از ادامه بازی شد. بعد از 35 دقیقه برق ورزشگاه وصل شد و با روشن شدن نورافکن‌ها از ساعت 22:40 داور شروع بازی را مجددا اعلام کرد آنهم در شرایط که تنها سه دقیقه از آغاز مسابقه گذشته بود.

سایرمسابقات هفته سوم در حال پیگیری است.

کد مطلب 1662961

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