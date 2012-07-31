"خاویر ماسکرانو" تا سال 2016 با بارسلونا تمدید کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، ملی پوش آرژانتینی در سال 2010 با قراردادی به ارزش 22 میلیون یورو از لیورپول به بارسا پیوست و تا به حال در 100 بازی برای این تیم به میدان رفته است. وی در تیم بارسلونا از هافبک دفاعی به دفاع مرکزی تغییر پست داده است.

ماسکرانو پس از تمدید قرارداد با بارسلونا گفت: بسیار خوشحالم که باشگاهی به این بزرگی به من پیشنهاد تمدید قرارداد ارائه کرده است. در اینجا احساس راحتی می‌کنم و می‌توانم تا سال‌های بسیاری به فوتبال خود ادامه دهم.

این بازیکن به همراه "سرخیو بوسکتس" تنها بازیکنانی هستند که در فصل 11-2010 به دلیل آسیب دیدگی حتی یک بازی را هم از دست ندادند.

بر پایه گزارش ساکرنت، کاپیتان بارسا، کارلوس پویول، هم گفته قصد دارد تا زمان بازنشستگی از فوتبال در بارسلونا به حضور خود ادامه دهد و چنانچه مسئله‌ای نباشد قراردادش را تمدید می‌کند.