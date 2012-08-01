رسانه های مجازی در ترویج فرهنگ رضوی پیشتاز باشند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام عباس علی ابراهیمی شامگاه سه شنبه در هم اندیشی راهکارهای ترویج فرهنگ رضوی افزود: هفته فرهنگ رضوی در استان فرصت مغتنمی شده تا فعالان فرهنگ و هنر استان در فضایی صمیمی دلگویه های خود را با ثامن الحجج بازگو کنند.

وی اظهار داشت: رسانه های مجازی در عرصه مقابله با جنگ نرم دشمن می توانند با تقویت و معرفی اندیشه های ناب رضوی، با توطئه های استکبار مقابله کنند.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران با اشاره به اینکه تلاش دشمن در فضای سایبری برای تصاحب باورهای اعتقادی و دینی آحاد جامعه تمامی ندارد، تصریح کرد: ابداعات و خلاقیت ها در نشست های ترویج فرهنگ رضوی باید بیشتر شود.

ابراهیمی بیان داشت: فناوریهای پیشرفته اطلاعاتی و امنیتی در فضای مجازی می توانند باورهای دینی مسلمان کشورهای دنیا را دوچندان کند.

وی با اشاره به ارسال 45 هزار نامه از نویسندگان و دوستداران امام هشتم شیعیان به دبیرخانه جشنواره سراسری نامه ای به امام رضا (ع) افزود: پیش بینی می شود تا زمان برگزاری جشنواره بیش از 50 هزار نامه به جشنواره برسد.

عباس رمدانی، رئیس انجمن رسانه های مجازی مازندران نیز با اشاره به اینکه رسانه های مجازی باید در حوزه معرفی امامان و علمای دینی اثرگذاری خود را بروز دهند، اظهار داشت: هشتمین پیشوای شیعیان جهان بر گردن همه ملت ایران حق دارد.

وی افزود: نقش رسانه های مجازی و دیجیتالی در بازتولید اخبار ناب اسلامی و مقابله با شبیخون فرهنگی بسیار حائز اهمیت و چشمگیر است.