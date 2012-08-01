مخالفت با انجام دیدار پیکان - گهر در اکباتان/ به تیم ویسی امیدوارم

به گزارش خبرنگار مهر، سازمان لیگ برتر اعلام کرد دیدار تیمهای راهآهن و تراکتورسازی تبریز در هفته چهارم رقابتهای لیگ برتر دوشنبه هفته آینده باید در ورزشگاه تختی تهران برگزار شود که به همین خاطر محل برگزاری دیدار پیکان - گهر دورود نیز تغییر کرد.
براین اساس تیم پیکان میبایست در ورزشگاه اکباتان تهران به مصاف تیم لرستان برود که همین مسئله اعتراض مسئولان این باشگاه را به دنبال داشته است.
محمود شیعی در گفتگو با خبرنگار مهر، در این مورد گفت: آقای بهروان اوایل هفته تماس گرفت و این مسئله را به ما اعلام کرد که یا بازی را یک روز زودتر برگزار کرده و یا در همان روز دوشنبه در ورزشگاه اکباتان به میدان بروید. بنده هم با ویسی در این خصوص صحبت کردم و در نهایت سرمربی تیم برای دیدار با مسئولان سازمان لیگ روز دوشنبه به این سازمان رفت.
وی افزود: ویسی در این نشست اعلام کرد زمین ورزشگاه اکباتان مناسب نیست و اگر مسئولان ورزشگاه دستگردی زمینشان را به ما بدهند، حاضریم روز دوشنبه در این ورزشگاه به میدان برویم. در این زمینه طی نامهای رسمی به سازمان لیگ اعلام کردیم با توجه به شرایط تیم پیکان و حساسیت مسابقات، موافق عوض شدن محل انجام بازی نیستیم، مگر اینکه با بازی ما در ورزشگاه دستگری موافقت شود.
مدیرعامل باشگاه پیکان خاطرنشان کرد: لیگ امسال، لیگ جالب و پرخبری خواهد شد. باشگاههایی هستند که سرمایهگذاری بسیاری کرده و باید پاسخگوی مسئولان و تماشاگرانشان باشند و مسئولان هم باید پیشبینی انجام دیدارهای تیمهای پرطرفدار را زودتر انجام میدادند، زیرا کار دشواری نیست، نه اینکه چند روز قبل از بازی، حق تیمی مانند پیکان را با تغییر محل بازی تضییع کنند.
شیعی در مورد خبر ناراحتی ویسی به خاطر مشکلات مالیاش و تاخیر 24 ساعته در سفر به شهر رشت اظهار داشت: اصلا چنین بحثهایی در باشگاه پیکان وجود ندارد. ویسی برای حضور در سازمان لیگ و پیگیری برخی از مشکلات تیم دیرتر به رشت رفت و مشکلی وجود ندارد، ایشان و سایر نفرات با قدرت کارشان را در تیم پیگیری میکنند.
وی در مورد اینکه در بازی با تراکتورسازی بازیکنان این تیم را به ضد فوتبال متهم کرده بودند، تصریح کرد: در آن بازی نشان دادیم به بازی جوانمردانه احترام گذاشته و اصلا به ضد فوتبال فکر نمیکنیم زیرا میخواهیم در زمین بازی حقمان را بگیریم. امیدواریم در تمام بازیها هم مسابقه با سوت داور آغاز و با سوت داور به پایان برسد و اجازه ندهند مسائل حاشیهای در نتایج تیمها تاثیر بگذارد زیرا در اینصورت هیچکس نمیبرد و همه میبازند.
مدیرعامل باشگاه پیکان در پایان گفت: گرچه تیم در هفتههای اخیر نتایج خوبی کسب نکرده است اما به این تیم خیلی امیدوارم. تیم قطعا به مرور زمان جا افتاده و میتواند حرفهای زیادی برای گفتن در لیگ داشته باشد.
نظر شما