پیروزی فولاد در حضور 617 هوادار/ اولین پیرزوی اهوازیها در لیگ برتر

به گزارش خبرنگار مهر، دو تیم فولاد خوزستان و سایپای البرز از سری رقابتهای هفته سوم لیگ برتر باشگاه های کشور سه شنبه شب به مصاف هم رفتند که در این بازی با یک دقیقه سکوت به علت درگذشت هوشنگ فیروز فر پیشکسوت فوتبال خوزستان آغاز شد.

هوشنگ فیروز فر که داور ملی فوتبال بود سابقه مدیرعاملی باشگاه صنعت نفت آبادان را در کارنامه ورزشی خود دارد.



همچنین تیم سایپا نیز با بازوبند مشکی و یک پارچه نوشته سیاه وارد میدان شد و علت آن هم درگذشت پدر شعیب امیری بازیکن تیم فوتبال سایپا بود.



به علت گرمای بالای هوا در اهواز وجود دو دستگاه کولر در جایگاه خبرنگاران جوابگو نبود و خبرنگاران در حالی بازی را برای رسانه های خود گزارش کردند که وضع آنها همانند حضور در سونا سخت و غیر قابل تحمل بود.



همانند همه بازیهای تیم فولاد در دوسال اخیر از این بازی نیز استقبال فاجعه آمیزی صورت گرفت به گونه ای که طبق اعلام مسئولان ورزشگاه تختی اهواز که از بلندگوی ورزشگاه پخش شد؛ تنها 617 نفر با حضور در ورزشگاه این بازی را از نزدیک مشاهده کردند.



نعیم سعداوی مربی خوزستانی فولاد در این بازی بیشتر نقش مترجم را به عهده داشت و ظاهرا وی وظیفه ترجمه برای بازیکنان خارجی فولاد را به عهده داشت.

در نهایت فولاد خوستان با دو گل مهدی نوری (50) و آرش افشین (70) این بازی را به سود خود به پایان رساند.



فولاد با این نتیجه، اولین پیروزی خود در لیگ برتر را جشن گرفت و چهار امتیازی شد.