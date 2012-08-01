نمایشگاه توانمندیهای تعاون در اهواز برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، سیدخلف موسوی با اشاره به پیش بینی 88 غرفه برای شرکتهای تعاونی، درباره نحوه جانمایی تعاونیها در نمایشگاه مذکور، گفت: یک سالن مجزا برای حضور شرکتهای تعاونی در نظر گرفته ایم و پیش بینی می کنیم با توجه به توانمندیهای بخش تعاونی خوزستان، تعاونیهای استانی بسیاری در این نمایشگاه حضور یابند.

وی ارائه توانمندیهای بخش تعاونی در زمینه تولید محصولات مختلف تولیدی و نیز رونق صادرات غیر نفتی از مهمترین اهداف برگزاری این نمایشگاه برشمرد.



مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خوزستان افزود: در این نمایشگاه که به مدت چهار روز از دهم تا سیزدهم شهریورماه جاری در محل نمایشگاه های دائمی استان خوزستان برگزار خواهد شد، شرکتهای تعاونی با گرایشهای مختلف تولیدی و توزیعی حضور خواهند یافت.



موسوی در ادامه به بیان نقش بخش تعاونی در اقتصاد کشور پرداخت و با اشاره به ظرفیتها و فرصتهای ایجاد اشتغال و توزیع متوازن ثروت از طریق توسعه و شکوفایی بخش تعاونی گفت: با بهره گیری از صادرات و پرداختن به الزامات موفقیت بنگاه های تعاونی در بازارهای رقابتی و استمرار حمایتها از بخش تعاونی، لزوم ایجاد ساختار صادرات گرای بنگاه های تعاونی استان احساس می شود.



شرکتهای تعاونی سراسر کشور برای کسب اطلاعات بیشتر به منظور حضور در این نمایشگاه می توانند با اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان(واحد ترویج) یا اداره های شهرستان تماس بگیرند.