علت منتشر نشدن جزئیات دستگیری جاسوسان هسته ای

به گزارش خبرنگار مهر، حیدر مصلحی شب گذشته در مراسم تجلیل از خانواده های شهدای هسته ای که به میزبانی وزارت بهداشت و با حضور وزیر و تنی چند از معاونان وزارت بهداشت برگزار شد، افزود: تاکیدم در رابطه با دستگیریهای اخیر این است که این موفقیت را به ملت ایران نسبت بدهم به دلیل اینکه پشتوانه و حمایتهای مردمی تا حدودی باعث موفقیت سربازان گمنام در شناسایی و دستگیری جاسوسان می شود.

وی با عنوان این مطلب که کار اطلاعاتی از پیچیدگیهای خاصی برخوردار است، اظهارداشت: همیشه شیوه ها و ترفندهای ما توسط دشمن شناسایی می شود. بنابراین باید طراحی جدیدی داشته باشیم تا بتوانیم در این جنگ سنگین موفق باشیم.

وزیر اطلاعات با طرح این سئوال که چرا مصاحبه هایی از دستگیریهای اخیر منتشر نمی شود، افزود: علتش این است که دشمن به دنبال این است که چی به دست ما آمده و چه کسانی دستگیر شده اند. به همین دلیل این کار را به تاخیر انداختیم اما بزودی اطلاع رسانی و مصاحبه هایی از این افراد خواهیم داشت.

مصلحی با عنوان این مطلب که دستگاه اطلاعاتی کشور در منطقه و تا حد قابل توجهی در دنیا از یک اقتدار بسیار بالایی برخوردار است، گفت: دشمن به موفقیت دستگاه اطلاعاتی جمهوری اسلامی ایران اذعان دارد. به طوریکه در موفقیتهایی که به دست آورده ایم بسیاری از توطئه های دشمنان را خنثی کرده ایم که مجاز به بیان آنها نیستیم.

وی با اشاره به هدات تعدادی از دانشمندان هسته ای کشورمان، افزود: خون شهیدان و راه آنها به ما اقتدار و جرات می دهد که کارمان را با موفقیت جلو ببریم.

وزیر اطلاعات با عنوان این مطلب که امروز با دشمنی مواجه هستیم که در طراحیهایش همه ضوابط و خط قرمزهای اطلاعاتی را کنار گذاشته است، ادامه داد: نفوذ و منبع گیری جزو خطوط قرمز دستگاههای اطلاعاتی است به طوریکه سرویس اطلاعاتی آمریکا (سیا) در یکی از کشورهای اطراف ما این منبع را سوزانده و در اختیار یک سرویس دیگر قرار داده است.

مصلحی با اشاره به دستگیری تعدادی از جاسوسان هسته ای در روزهای اخیر، افزود: با توجه به حجم دستگیری که در پروسه زمانی خاص توسط سربازان گمنام امام زمان صورت گرفت، دشمن دچار سردرگمی و آشنفتگی سنگینی شده است.

وی، موفقیتهای اخیر وزارت اطلاعات را از عنایات الهی و توجهات امام زمان عنوان کرد و گفت: دستگاه اطلاعاتی ما بر اساس نیاز انقلاب شکل گرفته و کپی برداری از دستگاههای اطلاعاتی غرب نیست. به همین دلیل دشمن برای نفوذ به این دستگاه دچار مشکلات اساسی است.

مصلحی در پایان سخنانش که در مراسم تجلیل از خانواده های شهدای هسته ای در وزارت بهداشت برگزار شد، خواستار تشکیل مجموعه و تشکلی از بین خانواده های شهدای هسته ای شد و افزود: این مجموعه باید اهداف و مسیر شهدای هسته ای را دنبال کند تا بتواند اثرگذاریهای بزرگ خودش خصوصا در عرصه علمی کشور را داشته باشد.