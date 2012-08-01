تحریمهای جدید آمریکا علیه نفت ایران تصویب شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از العربیه، تحریمهای جدید آمریکا مبادلات بانکی ایران در زمینه نفت و فعالیتهای تجاری نفتکشهای ایرانی را هدف قرار داده است.



به گزارش النشره ، با وجود تلاش آمریکا برای تصویب تحریمهای شدیدتر علیه جمهوری اسلامی ایران بسیاری از کشورهای مشتری نفت ایران تغییری در میزان واردات نفت از ایران نداده اند و حتی اخیرا اعلام شد که ژاپن طی یک ماه اخیر 60 درصد بر میزان واردات نفت از ایران افزوده است.