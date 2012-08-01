تحریمهای جدید آمریکا علیه نفت ایران تصویب شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از العربیه، تحریمهای جدید آمریکا مبادلات بانکی ایران در زمینه نفت و فعالیتهای تجاری نفتکشهای ایرانی را هدف قرار داده است.
به گزارش النشره ، با وجود تلاش آمریکا برای تصویب تحریمهای شدیدتر علیه جمهوری اسلامی ایران بسیاری از کشورهای مشتری نفت ایران تغییری در میزان واردات نفت از ایران نداده اند و حتی اخیرا اعلام شد که ژاپن طی یک ماه اخیر 60 درصد بر میزان واردات نفت از ایران افزوده است.
یک شبکه خبری عربی از تصویب تحریمهای جدید آمریکا علیه نفت ایران خبر داد.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از العربیه، تحریمهای جدید آمریکا مبادلات بانکی ایران در زمینه نفت و فعالیتهای تجاری نفتکشهای ایرانی را هدف قرار داده است.
کد مطلب 1663016
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