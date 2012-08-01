  1. بین الملل
۱۱ مرداد ۱۳۹۱، ۱۰:۱۵

با وجود اثبات ناکارآمدی؛

تحریمهای جدید آمریکا علیه نفت ایران تصویب شد

تحریمهای جدید آمریکا علیه نفت ایران تصویب شد

یک شبکه خبری عربی از تصویب تحریمهای جدید آمریکا علیه نفت ایران خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از العربیه، تحریمهای جدید آمریکا مبادلات بانکی ایران در زمینه نفت و فعالیتهای تجاری نفتکشهای ایرانی را هدف قرار داده است.

به گزارش النشره ، با وجود تلاش آمریکا برای تصویب تحریمهای شدیدتر علیه جمهوری اسلامی ایران بسیاری از کشورهای مشتری نفت ایران تغییری در میزان واردات نفت از ایران نداده اند و حتی اخیرا اعلام شد که ژاپن طی یک ماه اخیر 60 درصد بر میزان واردات نفت از ایران افزوده است.

کد مطلب 1663016

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