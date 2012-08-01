تقاطع غیر هم سطح میدان محیط زیست اراک افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، معاون فنی و عمرانی شهرداری اراک شامگاه سه شنبه در مراسم افتتاح این تقاطع گفت: عملیات احداث این تقاطع که از ۳۱تیر ماه سال 89 آغاز شده و مدت اجرای آن ۲۴ماه پیش بینی شده بود در مدت 18 ماه و در اسفندماه سال گذشته 100 روز از موعد مقرر زودتر به پایان رسید و در آستانه سال نو برای ارائه خدمات مطلوب به مسافران و شهروندان اراکی به بهره برداری رسید.

ابوالقاسم خراجی افزود: طول عرشه فلزی تقاطع غیرهمسطح محیط زیست اراک 71 متر و عرض آن 35 متر است و برای ایجاد این طرح 160 هزار مترمکعب عملیات سنگ برداری و162 هزار متر مکعب خاکبرداری و 30 هزار تن آسفالت به کار رفته است.

وی وزن عرشه پل را 500 تن عنوان کرد و افزود: 6هزار و 200 متر مکعب عملیات بتن ریزی و 11 هزار و 400 متر مکعب قالب بندی در اجرای این طرح صورت گرفته است.

وی گفت: تقاطع غیر هم سطح میدان محیط زیست از میدان صنعت به کمربندی جنوبی کشیده شده و نقش مهمی در روان سازی ترافیک در مسیرهای اطراف میدان محیط زیست دارد.

خراجی اظهار داشت: بهره برداری از دوپروژه بزرگ و مهم تقاطع غیر همسطح محیط زیست و میدان انقلاب اراک حاصل خدمات و کار شبانه روزی مجموعه شهرداری در راستای خدمت رسانی، توسعه شهر و اجرای وظایفی است که برعهده شهرداری نهاده شده است.