نشست «سبک زندگی و دینداری»/ روز بزرگداشت سهروردی

بزرگداشت سهروردی
یکشنبه 8 مرداد مصادف با بزرگداشت شیخ شهاب الدین سهروردی بود. وی در خارج از ایران هم به ویژه در فرانسه نامی آشناست. قدیمترین اثر درباره سهروردی، به زبان فرانسه توسط «کارا دو وو» در سال ۱۹۰۲ تحت عنوان «فلسفه اشراق» نوشته شد و در آن ساختار نظریه اشراق سهروردی مورد بحث قرار گرفت.
«میرچا ایلیاده»، نگارنده مشهور تاریخ ادیان و محقق دائرةالمعارف دین نیز در فصل سیوپنجم از اثر عظیمش، تاریخ عقاید و اندیشههای مذهبی، به اهمیت اندیشه کلامی و عرفانی سهروردی اشاره کرده است. وی سهروردی را در میان شخصیتهایی نظیر فارابی، ابنسینا و غزالی، از برجستهترین فیلسوفان مسلمان برمیشمارد.
در میان نسل بعدی محققان فرانسوی، شخصیت برجستهای چون «هانری کربن» را مییابیم که نقش او در احیای آثار سهروردی غیرقابل انکار است. در میان دیگر آثار به زبان فرانسه که به نقش سهروردی پرداختهاند، می توان از کتاب «جورج اناواتی» با نام «ابن سینا: مابعدالطبیعه شفا» نام برد که در آن، از میزان تأثیر ساختارشناسی ابنسینا بر سهروردی بحث میکند و وی را اساساً پیرو ابن سینا نشان میدهد. اناواتی همچنین در کتاب «المشارع و المطارحات» درباره نظریه وجود سهروردی قلمفرسایی نموده و شباهت آن با نظریه وجود ابنسینا را ترسیم میکند.
محکومیت کشتار مسلمانان میانمار
مسلمانان کشور میانمار طی دهه های اخیر در معرض انواع و اقسام فشارها از جمله آزار، شکنجه، نسل کشی و آواره گی قرارگرفته اند. کشتار اخیرمسلمانان میانمار( روهینگیا) نیز در ادامه همان رفتارهای گذشته به ویژه از سوی جریان های افراطی می باشد.
امروزه مسلمانان روهینگیا از مظلوم ترین اقلیت های مذهبی درجهان می باشند که همواره مورد ظلم و تعدی واقع شده اند. بی توجهی دولت ها و مجامع اسلامی سبب تداوم این کشتارها علیه مسلمانان شده است. این انسانهای تحت ستم نه تنها از حق برخورداری از زمین، تحصیل و خدمات عمومی محروم اند، بلکه با اعمال خشونت ها از ابتدایی ترین و اصلی ترین حق بشری یعنی حق حیات نیز بی بهره شده و روز به روز بر تعداد کشته شدگان، مفقودین و بی خانمان های آنها افزوده می شود.
سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی به عنوان یک نهاد فرهنگی بین المللی با صدور بیانیه ای کشتار اخیر را به شدت محکوم نموده و از کلیه کشورهای اسلامی، سازمانها، مجامع بین المللی به ویژه سازمان کنفرانس اسلامی و تمامی کسانی که به حفظ حریم و کرامت انسانی می اندیشند، می خواهد که با پی گیری فعالانه و مجدانه در صحنه های بین المللی مانع از ادامه این نوع نسل کشیها و خشونتهای غیرانسانی شوند که متاسفانه در سکوت توام با رضایت دولت میانمار انجام می گیرد.
کمیسیون حقوق بشر اسلامی هم با انتشار گزارشی درباره اقدامات ضدانسانی انجام شده توسط نهادهای سیاسی و دولتی میانمار علیه مسلمانان، خواستار ارسال کمکهای انساندوستانه برای این اقلیت میانماری شد.
ایثار و شهادت اوج مسئولیتپذیری است
این هفته پرفسور «حسین باهر» با حضور در خبرگزاری مهر، در مورد مسئولیتپذیری و مسئولیتشناسی گفت: فقط انسان و موجودی به نام جن دارای اختیاراتی هستند. به میزانی که اختیار داریم مسئول هستیم و مسئولیت داریم. اعمالی انجام میدهیم خوب و بدش را هم میپذیریم. مسئول هم یعنی مورد سؤال قرار گرفتن اعم از مثبت یا منفی. یعنی در فلسفه اسلامی مسئولیت یکی از ویژگیهای عمده انسان در مقایسه با سایر موجودات است.
وی افزود: انسان به دلیل اختیاراتش مسئولیتپذیر میشود. نکته دیگر این است که ما از جامعه برخورداریهایی داریم متقابلاً هم بایستی در قبال آن یک ستدی داشته باشیم. یعنی داد و ستد داشته باشیم. بعضیها ممکن است دریافتی نکنند و پرداخت کنند که این همان ایثار است و اوجش هم شهادت است.
پرفسور باهر در این نشست همچنین درمورد ربا و تعریف آن گفت: مطمئن باشید در زمینه ربا خیلی کار کردم یکی از کسانی که در بعد از انقلاب در حوزه علمیه قم طراحی بانکداری و اقتصاد اسلامی و حتی تدریس اقتصاد اسلامی داشت من بودم. 120سوال اقتصادی- اجتماعی از حضرت امام(ره) کردم که امام با همه گرفتاریهایشان به آنها جواب دادند که آن را تحت جزوهای به نام « فتاوی امام درباره مسائل اقتصادی و اجتماعی» تهیه کردهام که منتشر نشده است.
وی افزود: ربا یعنی یک چیزی بدهی و یک چیز اضافهتر بگیری. یعنی کالای به کسی بدهی بدون اینکه هیچ کاری روی آن بکنی و ارزش اضافی داشته باشد یک چیز اضافهتر دریافت کنی. ملاک ارزش در اسلام کار است. کار تولیدی و خدماتی داریم. انسان مالک هیچ چیزی نیست مگر اینکه برایش کار و سعی کرده باشد. در کار خدماتی هم مرد و زن از آنچه اکتساب میکنند، نصیب میبرند.
این محقق و پژوهشگر حوزه رفتارشناسی تصریح کرد: اگر به جای کار خدماتی و تولیدی آمدیم ربا دادیم، اقتصاد فاسد میشود. اکثر بانکهای خصوصی ما از بانکهای دولتی وام 12 درصد میگیرند و خود 24 درصد به محتاجان وام میدهند. یا افرادی وام 12 درصد میگیرند و در بانکهای خصوصی با بهره 21 درصد میگذارند، خُب این میشود ربا.
نشست خبری مجمع جهانی اهل بیت(ع)
حجت الاسلام محمد حسن اختری دبیرکل مجمع جهانی اهل بیت(ع) در نشست خبری روز دوشنبه 9 مردادماه با اشاره به سالروز میلاد امام حسن(ع) از برگزاری جشن بزرگ سبط النبی(ع) خبر داد و گفت: این جشنواره با مشارکت مجمع جهانی اهل بیت(ع)، ستاد عالی کانونهای فرهنگی هنری مساجد و مؤسسه فرهنگی مذهبی قاسم بن الحسن(ع) در روز جمعه 13 مرداد مصادف با 14 رمضان 1433 در مسجد جامع قاسم بن الحسن(ع) واقع در میدان شهید محلاتی برگزار می شود.
وی برگزاری این جشنواره را مقدمه برپایی کنگره جهانی سبط النبی امام حسن مجتبی(ع) در آینده اعلام کرد و گفت: این کنگره در پی بررسی زندگی ابعاد مختلف عبادی، سیاسی، اجتماعی، تاریخی، امامت و ولایت است که محورهای مقالات متعاقبا اعلام خواهد شد.
حجت الاسلام علم الهدی دبیر اجرایی این کنگره و مدیر حوزه علمیه قاسم بن الحسن(ع) در ادامه این نشست به برخی از برنامه های جشن بزرگ سبط النبی(ع) اشاره کرد و گفت: جشنواره فرهنگی هنری سبط النبی ویژه مخاطبان داخل و خارج به چهار زبان فارسی، عربی، انگلیسی و ترکی استانبولی برگزار می شود.
نشست «سبک زندگی و دینداری»
به همت گروه مطالعات اجتماعی پژوهشکده مطالعات راهبردی فرهنگ پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات، نشست «سبک زندگی و دینداری»، سه شنبه 10 مردادماه با سخنرانی افسانه ادریسی و حجت الاسلام والمسلمین محمدسعید مهدوی کنی در این پژوهشگاه برگزار شد.
در این نشست، ادریسی با بیان اینکه مفهوم سبک زندگی از زمره مفاهیمی است که دامنه به کارگیری آن در ادبیات علوم اجتماعی رواج زیادی یافته است، گفت: بعضی معتقدند این مفهوم قابلیت جانشینی بسیاری از واژگان موجود را داراست و می تواند به نحو دقیق تری، گویای واقعیت پیچیده رفتارها و نگرش های فرهنگی و اجتماعی در جامعه مدرن باشد.
وی افزود: سبک زندگی را می توان در اوقات فراغت، تفریح، رفتارهای جنسیتی، علائق حرفه ای و شغلی، علایق هنری، ادبیات، ورزش، زبان و غیره مورد بررسی قرار داد. به طوری که یکی از مهم ترین شاخص ها برای سنجش تجربی آن در اوقات فراغت و تفریحات است.
حجت الاسلام مهدوی کنی نیز در این نشست، طی سخنانی با بیان اینکه سبک زندگی معنایی خاص را در دو، سه دهه اخیر پیدا کرده است، گفت: آنچه که امروزه معمولا از سبک زندگی به ذهن می رسد، یک مد و تفنن و جنبه تجملی زندگی است. سبک زندگی در کاربرد وسیعتر خود با جامعه مصرفی ارتباط پیدا کرده است.
وی با بیان اینکه وقتی جامعه مدرن دچار بحران شد، به مصرف توجه می کند تا بتواند بخشی از بحران های موجود را برطرف کند، افزود: میتوان گفت سبک زندگی به معنای مجموعه رفتارهای است که الگو و نظام دارد و تداعی کننده مجموعه اجزایی است که با هم بر محور ذوق و سلیقه در ارتباط هستند.
این محقق و نویسنده در ادامه سخنانش با بیان اینکه سبک زندگی مبین بخشی از فرهنگ است که در جوامع امروزی نقش مهمی در زندگی مردم بازی می کند، اظهار داشت: چون سبک زندگی با مسائل کلیدی و حساسی همچون هویت (تمایز) فردی و اجتماعی و فعالیت بخشیدن به قدرت تشخیص و انتخاب یا حداقل ایجاد احساس آزادی پیوند خورده است؛ مسائلی که پاره ای از بنیادی ترین وجوه انسانی را بیان می کند.
مراسم تجلیل از رسانه های فعال
مراسم تجلیل از رسانه های فعال در بیست و نهمین دوره مسابقات بین المللی قرآن کریم سه شنبه شب 10 مردادماه با حضور حجت الاسلام محمدی نماینده ولی فقیه و سرپرست سازمان اوقاف و امور خیریه، دکتر سیدمحمدحسین حسینی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و جمعی از اصحاب رسانه برگزار شد.
حجت الاسلام محمدی طی سخنانی در این مراسم، با اشاره به نعمت الهی قرآن، اساس انقلاب اسلامی ایران را پیاده سازی فرامین قرآن خواند و گفت: به واسطه قرآن هیچ چیزی در مقابل انقلاب اسلامی مسئله ای نیست که حل نشدنی باشد. دشمنان به خیال خود فکر می کنند از قدرت برتری برخوردارند و اگر مجموع توانمندی های آنان را در نظر بگیریم می بینیم پوچ و هیچ است چرا که ایمان به خدا و قرآن ندارند و این در حالی است که ما مهمترین ابزارهای قدرت را که همانا قرآن و اسلام است را در اختیار داریم.
دکتر حسینی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی هم در این مراسم طی سخنانی با اشاره به نزدیکی 17 مرداد روز بزرگداشت خبرنگار گفت: رسالت بزرگی که خبرنگاران بر عهده دارند به کار پیامبران نزدیکی دارد چرا که انبیا خود خبررسان و پیام رسان خداوند هستند که خبرهای مهم غیبی و الهی را به مردم می رسانند. پیامبران نه تنها خود خبررسانی می کنند، بلکه از موجوداتی که در کائنات هستند در این مسیر بهره می برند که نمونه آن در داستان حضرت سلیمان(ع) و خبرآوری هدهد به آن پیامبر خدا بود.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی تلاش اصحاب رسانه در حوزه قرآن را دارای شرافت و جایگاه خاصی خواند و گفت: این شرافت ناشی از وجود قرآن است، حتی شرافت و فضیلت ماه رمضان و شب قدر هم به خاطر نزول قرآن است که ما می توانیم در همه شئون زندگی از قرآن بهره بگیریم همانطور که خداوند می فرماید: «وَ نُنَزَّلُ مِنَ القُرانِ ما هُوَ شِفاءٌ وَ رَحمةٌ للمُؤمِنینَ» ویژگی قرآن هم شفا و هم رحمت است و اگر همه این نگاه را به قرآن داشته باشیم و دنبال درمان مسائل باشیم، نتیجه خواهیم گرفت و الا صرف بیان دردها مشکل گشا نیست.
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