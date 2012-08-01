سرمایه گذاری در یزد شتاب گرفت/ دورخیز صنعت برای جهش اقتصادی

به گزارش خبرنگار مهر، نامگذاری امسال به نام سال تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی بهانه ای شد تا مسئولان و سرمایه گذاران، توجه بیشتری به چالشهای بخش صنعت نشان دهند و گرچه هنوز راهی طولانی تا رفع این مشکلات باقی است، اما همین نیم نگاه به صنعت یزد سبب شده تا این استان دورخیزی قوی برای یک جهش اقتصادی بزرگ داشته باشد.

استان صنعتی و معدنی یزد، دارای ظرفیت ها و پتانسیل های خوب برای سرمایه گذاری است و وجود واحدهای صنعتی، معدنی، کارخانجات و واحدهای بزرگ تولیدی نظیر فولاد، کاشی و سرامیک، سنگ آهن و زغال سنگ، این استان را به قطب صنعتی و معدنی کشور تبدیل کرده و بستر و زمینه لازم را برای سرمایه گذاری در این بخش فراهم کرده است.

خارجی ها پیشتاز سرمایه گذاری در یزد

این ظرفیت ها سبب شده تا سرمایه گذاران به صنعت یزد روی خوش نشان دهند به نحوی که طی سالهای اخیر، گروه های اقتصادی خارجی از کشورهای مختلف از جمله ترکیه، آلمان، ایتالیا، هند و پاکستان سرمایه گذاری مناسبی در این بخش داشته اند.

به اعتقاد صاحب نظران و کارشناسان، سرمایه گذاری، موجب رونق اقتصادی، افزایش درآمد و ایجاد اشتغال می شود و استان یزد دارای ظرفیت ها و پتانسیل های اقتصادی خوبی برای رشد و توسعه این بخش است.

دبیر ستاد سرمایه گذاری استان یزد در این زمینه اظهار داشت: استان یزد سهم بالایی از سرمایه گذاری کشور به خصوص در بخش صنعت را به خود اختصاص داده است.

مرادعلی میر افزود: یزد به دلیل وجود معادن، واحدهای تولیدی و صنایع مختلف، قرار گرفتن در مرکز و در مسیر کریدور شمال - جنوب کشور از ظرفیت ‌های خوب سرمایه ‌گذاری برخوردار است که باید با هدایت و جذب سرمایه گذاران، زمینه شکوفایی بیشتر آن فراهم شود.

روند مثبت سرمایه گذاری در یزد/ تسهیل صدور مجوزهای سرمایه گذاری

وی روند سرمایه گذاری در استان یزد طی سالهای اخیر را مثبت ارزیابی کرد و یادآور شد: طی این سالها، سرمایه‌گذارانی از داخل و خارج از کشور، فعالیت اقتصادی خود را در این استان آغاز کرده ‌اند.

میر، تسهیل در صدور مجوز سرمایه‌ گذاری و جذب سرمایه‌ گذاران داخلی و خارجی، شناسایی ظرفیت ‌های این بخش، مذاکره با هیئت ‌های خارجی و آمادگی کشورهای خارجی برای سرمایه ‌گذاری در استان را از اقدامات و فعالیت های صورت گرفته برای رشد سرمایه گذاری در استان برشمرد.

لزوم ایجاد رغبت برای سرمایه گذاری سرمایه گذاران

وی با بیان اینکه دستگاه های مختلف در زمینه رشد سرمایه گذاری نقش ایفاء می کنند، بر حمایت از سرمایه گذاران تاکید کرد و افزود: در این زمینه باید به گونه ای برنامه ریزی شود که سرمایه گذار رغبت بیشتری برای توسعه فعالیت های خود داشته باشد.

رئیس سازمان اقتصاد و دارایی یزد با بیان اینکه این سازمان در راستای رفع موانع فراروی سرمایه گذاری تلاش می کند، توسعه و رونق سرمایه گذاری در بخش صنایع کم آب خواه را از سیاست های محوری استان برشمرد.

این مقام مسوول اظهار امیدواری کرد: با حمایت بیشتر از این بخش و رفع موانع و مشکلات، شاهد رونق بیشتر سرمایه گذاری در آینده در استان باشیم.

5 طرح سرمایه گذاری خارجی در یزد با 18 میلیون دلار سرمایه در دست اجراست

رئیس سازمان امور اقتصادی و دارایی استان یزد همچنین استقبال سرمایه گذاران خارجی برای انجام فعالیت های اقتصادی در این استان را خوب توصیف کرد و گفت: هم اینک پنج طرح سرمایه گذاری خارجی با سرمایه گذاری معادل 18 میلیون و 217 هزار دلار در یزد در دست اجراست.

وی با بیان اینکه سال گذشته 140 پروژه سرمایه گذاری در این استان شناسایی شد، عنوان کرد: جذب سرمایه گذاری خارجی، راهکار اساسی برای توسعه و رونق اقتصادی جامعه و ایجاد اشتغال است و می تواند به عنوان اهرمی برای توسعه و رشد اقتصادی به کار گرفته شود.

میر افزود: سرمایه گذاری خارجی می تواند به اصلاح نظام مدیریت و تبادل تجربیات اقتصادی و به کارگیری فناوری نوین منجر شود.

وی تصریح کرد: همچنین این امر، فعال شدن اقتصاد کشور، افزایش اشتغال و استفاده از ظرفیت های خالی، افزایش کمی و کیفی محصولات، توسعه صادرات، بهبود شرایط زندگی مردم و شادابی اقتصادی جامعه را به همراه دارد.

میر، بهبود روابط بین الملل، حضور در مبادلات بین المللی و ارتباط با بازارها و فرصت های جهانی و استفاده از امتیازات، تسهیلات و معافیت های بین المللی را از دیگر آثار مثبت سرمایه گذاری خارجی برشمرد.

سرمایه گذاری خارجی؛ ضامن قدرت اقتصادی و سیاسی کشورها

دبیر ستاد و مرکز خدمات سرمایه گذاری استان یزد تصریح کرد: سرمایه گذاری خارجی به اندازه ای عامل شتاب دهنده رشد اقتصادی و توسعه کشورها محسوب می شود که برخی کشورها نظیر چین، امارات و عربستان علی رغم داشتن مقادیر قابل توجهی دخایر ارزی، باز هم نهایت کوشش خود را در جهت جذب سرمایه گذاری خارجی به کار می برند و از این طریق سعی در تضمین قدرت اقتصادی و سیاسی خود دارند.

وی اطلاع رسانی در خصوص جذب سرمایه گذاری خارجی را مورد تاکید قرار داد و از این امر به عنوان یک ضرورت در این بخش یاد کرد و گفت: شناخت متقاضیان داخلی از کانون های سرمایه در جهان و آشنایی با فنون مذاکره و اطلاع کانون های سرمایه گذار بین المللی از وجود طرح های خارجی از موضوعاتی است که در این مبحث باید دنبال شود.

راه اندازی ستاد خدمات سرمایه گذاری در یزد

میر با اشاره به اینکه در راستای جذب سرمایه گذاری داخلی و خارجی، ستاد و مرکز خدمات سرمایه گذاری در استان تشکیل و راه اندازی شده است، گفت: به منظور رونق این بخش و رشد سرمایه گذاری در استان، از سرمایه گذاران داخلی و خارجی دعوت به عمل آمده و تفاهم نامه هایی در این زمینه امضا شده است.

رئیس سازمان امور اقتصاد و دارایی استان یزد با اشاره به تحریم های دشمنان علیه ایران، این تحریم ها را بی تاثیر خواند و تصریح کرد: با وجود این سیاست خصمانه دشمنان، سرمایه گذاران داخلی با تجزیه و تحلیل مسایل اقتصادی، ترجیح می دهند در کشور خودمان سرمایه گذاری کنند.

میر افزود: به منظور جذب سرمایه گذاران خارجی، جلسات متعددی با سرمایه گذاران هندی، ترکی و سایر کشورها تشکیل و قرار دادهایی امضاء شده است و در حال فعالیت هستند.

سرمایه گذاری در صنایع کم آب خواه سیاست محوری استان یزد است

وی با بیان اینکه سازمان اقتصاد و دارایی در راستای رفع موانع فرا روی سرمایه گذاری تلاش می کند، توسعه و رونق سرمایه گذاری در بخش صنایع کم آب خواه را از سیاست های محوری این سازمان خواند و اضافه کرد: در زمینه استخراج سنگ آهن و احداث کارخانه فولاد با مشارکت سرمایه گذاران داخلی و خارجی تفاهم نامه هایی به امضا رسیده است.

دبیر ستاد و مرکز خدمات سرمایه گذاری استان یزد با بیان اینکه مدافع بحث سرمایه گذاری در استان هستیم و از فعالان و تلاشگران این بخش حمایت می کنیم، افزود: تمام تلاش خود را برای توسعه سرمایه گذاری و رونق آن در استان به کار خواهیم گرفت.

وی با بیان اینکه این سازمان در راستای رفع موانع فراروی سرمایه گذاری تلاش می کند، اظهار امیدواری کرد: با حمایت بیشتر از این بخش و رفع موانع و مشکلات، شاهد رونق بیشتر سرمایه گذاری در استان باشیم.

سرپرست معاونت امور اقتصادی سازمان امور اقتصادی و دارایی استان یزد نیز در خصوص ظرفیت های سرمایه گذاری در استان یزد می گوید: این استان، دارای ظرفیت ها و پتانسیل های بالقوه سرمایه گذاری در بخش های مختلف به خصوص در بخش صنعت است که باید شکوفا شود.

لزوم نگاه ویژه به زیرساختهای صنعتی برای جذب سرمایه گذاری

عبدالرضا شفیعی افزود: اگر می خواهیم صنعت توسعه پیدا کند و این توسعه بر پایه سرمایه های موجود باشد؛ باید به فضاها و زیرساخت های موجود در این بخش توجه و نگاه ویژه ای داشته باشیم.

وی اضافه کرد: امکانات، شرایط و فضاهای مناسب صنعتی بلااستفاده در شهرک های صنعتی استان وجود دارد که باید آن را شناسایی کرده و در اختیار سرمایه گذاران قرار دهیم.

سرپرست معاونت امور اقتصادی سازمان امور اقتصادی و دارایی استان یزد افزود: استفاده از این زیر ساخت ها، این امکان را به سرمایه گذار می دهد که بهتر بتواند فعالیت اقتصادی خود را در بخش صنعت و تولید آغاز کند.

شفیعی با اشاره به سال تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی استفاده از فضاهای یاد شده را گامی مهم در راستای تحقق این شعار برشمرد و گفت: باید در راستای رونق فعالیت های اقتصادی به جای توسعه شهرکهای صنعتی، از فضاهای موجود که زیر ساخت های آن نیز آماده است به بهترین نحو استفاده شود.

وی اضافه کرد: این امر کاهش هزینه های دولت و افزایش بهره وری را به دنبال دارد و موجب کوتاه شدن زمان سرمایه گذاری، ایجاد زیر ساخت ها و تسریع در روند ایجاد و راه اندازی واحدهای صنعتی در استان می شود.

960 طرح صنعتی در استان یزد در دست اجراست

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان یزد نیز در این زمینه با بیان اینکه بیش از سه هزار و 200 واحد تولیدی و صنعتی در استان یزد فعالیت دارند، گفت: هم اکنون 960 طرح صنعتی در این استان در دست اجراست.

محمد مهدی زارع افزود: این طرح ها بین 20 تا 90 درصد پیشرفت فیزیکی دارند و برای تکمیل و بهره برداری از آن بیش از 20 هزار میلیارد ریال اعتبار ارزی و ریالی مورد نیاز است که امیدواریم بخش عمده ای از این اعتبارات در سال جاری تامین شود.

وی، تعداد معادن دارای پروانه اکتشاف و بهره برداری در استان را 750 مورد بیان کرد و افزود: این استان در زمینه صنعتی، معدن و صادرات به ترتیب رتبه ششم، دوم و هشتم کشور را دارد که این امر نشان از قابلیت ها و ظرفیت های استان در بخش های صنعت، معدن و صادرات است.

زارع، رفع مشکلات واحدهای صنعتی را از اولویت های کاری این سازمان برشمرد و گفت: مشکلات این واحدها با همکاری دستگاه های ذیربط شناسایی شده و برنامه ریزی های خاص برای رفع آن صورت گرفته است.

وی، برون سپاری برخی از فعالیت های صنعتی و معدنی، تشکیل ستاد تسهیل، تامین نقدینگی بخش عمده واحدهای صنعتی و پرداخت تسهیلات بازسازی و نوسازی برای واحدهای کوچک را از جمله اولویت های سال جاری این سازمان ذکر کرد.

بر این اساس، سرمایه گذاران پای کار، زیرساختها تا حدی آماده،‌ ظرفیت های استان قابل توجه و تقریبا همه چیز برای یک جهش اقتصادی بزرگ در استان یزد آماده است اما به نظر می رسد در این میان حلقه مفقوده ای وجود دارد که برای تسریع امور لازم است این حلقه پیدا شود و با اتصال به زنجیره صنعت استان یزد، روند توسعه اقتصادی یزد را تسریع کند.

........................

نیره شفیعی پور