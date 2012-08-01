به گزارش خبرنگار مهر، نشست «فراز و نشیب ادبیات دوره مشروطه» یکشنبه هفته آینده در بنیاد جمشید جاماسیان در تهران برگزار می‌شود.

سخنران این نشست محمد بقایی (ماکان) است که فراز و فرودهای شعر و نثر را از افتتاح دارالفنون تا پیروزی جنبش مشروطه بررسی می‌کند.

نشست «فراز و نشیب ادبیات دوره مشروطه» ساعت 17 روز یکشنبه 15 مرداد در بنیاد جمشید جاماسیان واقع در تهران، خیابان کریمخان زند، خیابان خردمند شمالی، کوچه ششم (اعرابی)، پلاک 4، طبقه 2 برگزار می‌شود و ورود در آن برای عموم آزاد است.

در پایان این جلسه، نشست پرسش و پاسخ هم برگزار می‌شود.

محمد بقایی (ماکان) تاکنون 68 اثر تالیف و ترجمه کرده که اکثراً منتشر شده و تعدادی از آنها هم در دست انتشار است. برخی آثار منتشر شده از او عبارتند از: تصویرهای آشنا، بازسازی اندیشه دینی در اسلام، روزالده، سفر به شرق، تیزهوش، اخبار عجیب و حکایات غریب و دمیان (همگی از هرمان هسه) و زمان و مکان از دیدگاه اقبال.