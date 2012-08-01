پذیرش قبوض انبار از سوی 30 بانک به عنوان وثیقه

به گزارش خبرنگار مهر، علی ملک در یک نشست خبری با اشاره به اینکه قبوض الکترونیکی انبارها پتانسیل خوبی برای صاحبان کالا در تامین گردش مالی دارند، گفت: هم اکنون بانک دی پذیرنده قبوض الکترونیکی انبارها به عنوان وثیقه است، اما در عین حال مذاکرات لازم با 30 بانک کشور نیز صورت گرفته است که امیدواریم به زودی تفاهم‌نامه‌های همکاری مربوط به آن منعقد و عملیاتی شود.

مدیرعامل شرکت انبارهای عمومی افزود: تفاهم‌نامه دیگری از سوی شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی ایران با مشارکت وزارت صنعت، معدن و تجارت و بورس کالا به امضا رسیده است که بر اساس آن، از این پس از پتانسیل قبوض الکترونیکی انبارها در معاملات بورس کالا استفاده می‌شود.

وی تصریح کرد: صاحبان قبوض تایید شده می‌توانند بدون سپرده 120 درصدی به بورس کالا، قبض کالای خود را در تابلوی بورس ارایه کنند.

به گفته ملک، ارزش دلاری ذخیره سالانه اقلام در شرکت انبارهای عمومی به مبلغ 13 میلیارد دلار می‌رسد و این طرح در استفاده از اعتبارات و دارایی‌ها هم به صاحبان کالا و هم به انبارها کمک شایانی می‌کند.

وی اظهار داشت: همچنین در راستای توسعه فعالیتها، مشاور حائز صلاحیت برای تدوین طرح جامع منطقه ویژه سهلان انتخاب شده و در فاز نخست این طرح که شامل محدوده فعلی شعبه سهلان این شرکت به مساحت 250 هکتار بوده و به زیرساخت‌های مورد نیاز مانند راه‌های مواصلاتی مناسب، ریل راه‌آهن، باراندازهای وسیع و بزرگ‌ترین انبارهای مسقف کشور، نزدیکی به فرودگاه بین‌المللی تبریز و همچنین آب شیرین‌کن و شبکه‌های توزیع نیرو و مخابرات مجهز است، قصد داریم تا خدمات حوزه صنعت لجستیک را راه‌اندازی کنیم.