احداث 120 واحد سردخانه ای در آذربایجان غربی

محمد رضا اصغری در گفتگو با خبرنگار مهر ظرفیت این واحدها را 160 هزارتن عنوان کرد و افزود: و اظهارداشت: در زمان حاضر این واحدهای جدید در دست احداث بوده و از 30 درصد پیشرفت فیزیکی برخوردار هستند.

وی با تاکید بر کاهش نقش واسطه ها در بازار و عرضه محصول به صورت مستقیم توسط باغداران ادامه داد: هم اکنون 224 واحد سردخانه ای در سطح استان فعالیت می کنند که ظرفیت مجاز این واحدها 554 هزار تن است.

اصغری از پیش بینی تولید 7 میلیون تن محصول کشاورزی در استان طی سالجاری خبر داد گفت: این میزان در مقایسه با مدت زمان سال گذشته 30 درصد رشد نشان می دهد.

وی رعایت الگوی کشت مناسب، احداث کانال کشی و لوله کشی گسترده و آموزش های مناسب به کشاورزان را از عمده دلایل افزایش محصولات کشاورزی در سالجاری اعلام کرد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان غربی یاد آور شد: امسال پیش بینی می شود بیش از 1.5میلیون تن محصولات باغی که یک میلیون و 175 هزار تن آن محصول سیب و 205 هزار تن محصول انگور را شامل می شود در سطح استان تولید شود .

وی ادامه داد: محصولات باغی استان آذربایجان غربی به ارزش 180 میلیون دلار توسط پایانه های مرزی به کشورهای همجوار صادر شده که پیش بینی می شود امسال نیز این رقم 40 درصد نسبت به سال گذشته افزایش داشته باشد .