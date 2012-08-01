آشفته بازار توزیع مرغ در بزرگترین استان تولیدکننده و صادرکننده

به گزارش خبرنگار مهر، آشفته بازار مرغ و نبود مدیریت و برنامه ریی اصولی از سوی متولیان صنعت، معدن، تجارت و کشاورزی استان سبب شده تا کمتر کسی در گلستان طعم مرغ با قیمت مناسب را بچشد.

این وضعیت درحالیست که متولیان امر ادعا می کنند، روزانه حدود 100 تن مرغ با نرخ ارزان در استان توزیع و نیاز روزانه استان به مرغ را بیش از 90 هزار تن بیان می کنند.

یک شهروند گرگانی که تاکنون تنها یکبار موفق به خرید مرغ با قیمت 4700 تومانی شده است، می گوید: متاسفانه مردم برای تهیه مرغ گرم و دولتی در استانی که خود بزرگترین استان تولید کننده مرغ است، با مشکل مواجهند.

این شهروند بیان داشت: برای تهیه مرغ ارزان باید به فروشگاههای مختلفی سر بزنیم و یا صبح زود صف بایستیم که در شان شهروندان نیست برای تهیه دو عدد مرغ اینگونه با مشکل مواجه باشند.

شهروند دیگری نیز بیان داشت: هر بار که به فروشگاهی برای تهیه مرغ دولتی مرغ می کنیم یا می گویند توزیع نداریم و یا عنوان می کنند تمام شده است.

یک فروشنده مرغ نیز گفت: هفته ای 500 کیلوگرم مرغ با نرخ 4700 تومانی بین هر فروشگاه مرغ توزیع می شود که کفاف نمی دهد.

وی عنوان کرد: بهتر است طرح دیگری برای کنترل قیمت اجرا شود و اگر قیمتها یکنواخت شود بهتر است.

قدرت الله مقصودلو مدیر امور طیور جهادکشاورزی گلستان گفت: در استان 750 واحد مرغداری گوشتی داری که در چهار ماه اول سالجاری 23 میلیون قطعه جوجه ریزی انجام شد که نسبت به مدت مشابه سال قبل 18 میلیون قطعه چهار درصد رشد داشته است.

وی افزود: با توجه جوجه ریزیهای خرداد و تیر پیش بینی می شود که روزانه 330 تن مرغ تولید می شود که از این میزان 130 تن در استان توزیع می شود و مابقی مازاد تولید است و به سایر استانها تولید می شود.

وی درباره برنامه ریزی برای افزایش تولید گفت: در حال حاضر مازاد تولید گوشت مرغ در استان داریم.

مدیر امور طیور جهادکشاورزی گلستان از اجرای طرحی برای اصلاح ساختار مرغداریهای استان خبر داد.

مقصودلو افزود: در راستای اصلاح ساختار مرغداریها در سال گذشته از محل اعتبارات هدفمندی یارانه ها 9 میلیارد و 800 میلیون تومان تسهیلات ارائه شد.

وی اصلاح ساختار مرغداری و تراکم مرغداری در واحد سطح را از اهداف اجرای این طرح اعلام کرد و بیان داشت: بر این اساس 30 تا 50 درصد واحد مرغداریها افزایش سطح پیدا می کنند.

مدیر امور طیور جهادکشاورزی گلستان گفت: امسال نیز از محل توسعه بخش کشاورزی اعتباری برای این کار در نظرگرفته شد که تسهیلاتی با نرخ هفت درصد ارائه می شود.

وی تاکید کرد: با نوسازی و بازسازی واحدهای مرغداری، راندمان تولید ارتقا می یابد.

وی شمار مرغداریهای گوشتی فعال در استان را 750 واحد اعلام کرد.

معاون بازرگانی صنعت، معدن و تجارت گلستان نیز بیان داشت: این سازمان تاکنون در راستای تنظیم بازار برنامه های خوبی اجرای کرده است و توزیع مرغ گرم نیز از 12 تیرماه آغاز شد و روزانه 100 تن مرغ گرم توزیع می شود.

وی اظهار داشت: با توجه به واحدهای صنفی که 600 واحد داریم و با برآوردی که از نیاز استان شده روزانه 90 تا 100 تن نیاز داریم و با توجه به این موضوعات برنامه ریزی داشتیم تا نیاز استان را برآورده کنیم.

اصلانی گفت: الان یک هفته که می بینیم صف ها کاهش یافته است و در نمایشگاه طرح ضیافت در استان طرح توزیع ادامه دارد.

وی عنوان کرد: احساس می کنیم که کاهش تقاضا داریم و سعی و تلاش این بود که بتوانیم این توزیع را در استان داشته باشیم و برای کاهش مشکلات، توزیع را به صورت چرخشی انجام می دهیم.