  1. حوزه و دانشگاه
۱۱ مرداد ۱۳۹۱، ۱۰:۰۱

با مجاز شدن تمام داوطلبان؛

نتایج اولیه کنکور سراسری ساعت 14 امروز اعلام می شود

نتایج اولیه کنکور سراسری ساعت 14 امروز اعلام می شود

با اعلام سازمان سنجش آموزش کشور، نتایج اولیه کنکور سراسری سال جاری ظهر امروز منتشر می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، این نتایج که شامل کارنامه اولیه می شود، در سامانه اطلاع رسانی سازمان سنجش به نشانی www.sanjesh.org منتشر خواهد شد.

بر اساس اعلام سازمان سنجش، تمام داوطلبان کنکور سراسری مجاز و 450 هزار داوطلب مجاز به انتخاب رشته در دوره های روزانه شده اند.

ظرفیت نهایی پذیرش در این آزمون 573 هزار نفر است و داوطلبان مجاز کنکور پس از اطلاع از نتیجه آزمون خود می توانند از 17 تا 23 مردادماه جاری، 100 کدرشته را انتخاب کنند.
 
دفترچه راهنمای انتخاب رشته های تحصیلی آزمون سراسری سال 1391 در گروههای آزمایشی علوم انسانی، علوم تجربی، علوم ریاضی، هنر و زبانهای خارجی نیز منتشر شده است.
 
 
کد مطلب 1663061

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها