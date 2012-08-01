نتایج اولیه کنکور سراسری ساعت 14 امروز اعلام می شود

به گزارش خبرنگار مهر، این نتایج که شامل کارنامه اولیه می شود، در سامانه اطلاع رسانی سازمان سنجش به نشانی www.sanjesh.org منتشر خواهد شد.

بر اساس اعلام سازمان سنجش، تمام داوطلبان کنکور سراسری مجاز و 450 هزار داوطلب مجاز به انتخاب رشته در دوره های روزانه شده اند.

ظرفیت نهایی پذیرش در این آزمون 573 هزار نفر است و داوطلبان مجاز کنکور پس از اطلاع از نتیجه آزمون خود می توانند از 17 تا 23 مردادماه جاری، 100 کدرشته را انتخاب کنند.

دفترچه راهنمای انتخاب رشته های تحصیلی آزمون سراسری سال 1391 در گروههای آزمایشی علوم انسانی، علوم تجربی، علوم ریاضی، هنر و زبانهای خارجی نیز منتشر شده است.



