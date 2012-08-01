32 نفر در غرب دارفور کشته و زخمی شدند/ هشدار درباره هرج و مرج در سودان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه الیوم السابع ، منابع وابسته به پلیس سودان اعلام کردند: در درگیری های میان افراد پلیس و معترضان در منطقه دارفور در غرب سودان هشت نفر کشته شده اند.

این منابع بیان کردند: در این درگیری ها 24 نفر از نیروهای پلیس زخمی شدند که وضع سه نفر از آنها وخیم گزارش شده است.

از سوی دیگر "الصادق المهدی" رهبر حزب امت سودان گفت: حاکمی که به حقوق بشر احترام نمی گذارد آینده ای برای این حاکم متصور نیست.

رهبر حزب امت سودان بیان کرد: اقدامات حکومت سودان در جدایی سودان جنوبی نقش مهمی داشته است به ویژه موسوم به اسلامی کردن جامعه که از سال 1993 اجرا شد این جدایی را تسریع کرد.

المهدی گفت: کشور در حال جنگ با سودان جنوبی پیش می رود و در مناطق مختلفی از جمله دارفور، کردوان و آبیه درگیری هایی وجود دارد.

وی اظهار داشت: اگر نا آرامی و هرج و مرج در سودان رخ دهد این کشور به پایگاهی برای القاعده تبدیل خواهد شد و وضعیتی به مراتب بدتر از افغانستان پیدا خواهد کرد.

شایان ذکر است که مذاکرات سودان جنوبی و سودان بر سر مشکلات موجود تاکنون نتیجه ای در بر نداشته است.