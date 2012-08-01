باخت حق مس نبود/ داور تحت فشار هواداران اعلام پنالتی کرد

به گزارش خبرنگار مهر، حسین کاشی نژاد پس از شکست دو بر یک تیم مس کرمان در خانه تراکتورسازی تبریز بامداد امروز چهارشنبه در جمع خبرنگاران گفت: من ابتدا باید این برد را به تیم تراکتورسازی و هوادارانش تبریک بگویم اما همه دیدند که ما به چه شکلی این دیدار را واگذار کردیم.

وی افزود: این بازی شرایط خاص خود را داشت، وقتی قاسم دهنوی از تیم تراکتورسازی به حق اخراج می شود، داور تحت فشار هواداران این تیم در دقیقه پایانی یک پنالتی به نفع آنها می گیرد و گل اول تراکتورسازی نیز از روی ضربه ایستگاهی به ثمر رسید که این صحنه نیز بدون اینکه خطایی از بازیکن ما سر بزند، به سود حریف اعلام ضربه ایستگاهی شد.

کاشی نژاد تصریح کرد: امسال قضاوت داوران به نحوی است که حق تیمها را از آنها می گیرد و همانند دیدار گهر با پرسپولیس که حق تیم گهر نادیده گرفته شد، حق ما هم در بازی با تراکتورسازی باخت نبود.

وی ادامه داد: مشخص بود که مظفری زاده آمادگی قضاوت در این بازی را نداشت و در همه دقایق از صحنه ها دور بود اما نمی دانم که فدراسیون و کمیته داوران چه اصراری به حضور این داور در چنین دیدار سختی داشتند.

کاشی نژاد که همچون کنفرانس خبری قبل از بازی دو تیم در کنفرانس خبری بعد از بازی نیز به جای ابراهیم قاسمپور به سئوالات خبرنگاران پاسخ می داد، یادآور شد: حق مس باخت نبود و داور این شکست را به ما تحمیل کرد و این را هم بگویم که چون در این مورد حرف حق می زنم و اشتباه نمی کنم، از کمیته انضباطی نیز هراسی ندارم.

وی در پاسخ به سئوالی در خصوص احتمال حضورش به عنوان سرمربی در تیم مس کرمان، گفت: قاسمپور مربی بزرگی است و فکر می کنم که بزرگتر از من نیز نتواند جانشین ایشان در تیم مس شود.