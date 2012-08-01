قدیمی ترین تیم فوتبال تبریز در بلاتکلیفی/ ماشین مسی می شود!

به گزارش خبرنگار مهر، باشگاه ماشین سازی تبریز به عنوان دارنده یکی از قدیمی ترین تیمهای فوتبال کشور، در حال حاضر وضعیت چندان مناسبی ندارد و هواداران پرتعداد این تیم همچنان نگران اوضاع فعلی و آینده تیم محبوب خود هستند؛ اوضاعی که سه سال قبل نیز گریبان آنها را گرفته بود.

ماشین سازی که زمزمه های انحلالش از حدود سه سال پیش به گوش رسید و امتیاز این تیم در مقاطعی بین افراد حقیقی و حقوقی دست به دست شد، در نهایت با پذیرش مسئولیت این تیم توسط برادران دبیری همراه شد تا از بلاتکلیفی نجات یابد و اگرچه در ابتدا مسئولان ورزش استان قول حمایت جدی از ماشین سازی دادند اما در ادامه، دبیری ها تنها ماندند و به ناچار برای ادامه حیات این تیم قدیمی و ریشه دار مجبور به تامین هزینه ها از جیب خود شدند.

ماشین سازان دو فصل قبل با مدیریت برادران دبیری و البته با بودجه ای نه چندان زیاد و با تعدادی از بازیکنان جوان و بومی در لیگ یک فوتبال باشگاه های کشور شرکت کردند که در آن سال باشگاه ماشین سازی بواسطه اینکه تازه از دوران بحران انحلال رهایی یافته بود، به طور طبیعی برای ابقای تیم فوتبال خود در لیگ یک هدفگذاری کرده بود که در نهایت با سرمربیگری زوران اسمیلسکی مقدونیه ای موفق شد در رقابت سخت و نفسگیر با باشگاه های اغلب متمول، به خواسته خود دست یافته و امتیاز خود را در لیگ دسته اول حفظ کند.

در سال دوم که همین فصل قبل لیگ دسته اول بود، مسئولان باشگاه ماشین سازی دست به یک ریسک بزرگ زدند و رسول خطیبی جوان را که تا آن زمان سابقه مربیگری نداشت، به عنوان سرمربی – بازیکن تیم فوتبال خود برگزیدند. این ریسک دبیری در شرایطی بود که بودجه ای به نسبت بیشتر از یک فصل قبل تر به فوتبال ماشین سازی اختصاص یافته بود و بازیکنانی نامی تر پیراهن این تیم را به تن کرده بودند و بر این اساس بود که ماشین سازان تیم خود را برای صعود به لیگ برتر بستند اما اتفاقات آخر فصل گذشته لیگ دسته اول که البته همراه با کم کاری برخی عوامل باشگاه و عدم پیگیری نتایج و اتفاقات بازیهای همزمان هفته پایانی بود تلاشهای دبیری ها، رسول خطیبی، آرش جابری (سرپرست تیم) و بازیکنان را بی اثر گذاشت تا ماشین سازی به هدف خود که کسب مجوز حضور در سطح اول فوتبال کشور بود، نتواند دست یابد.

اکنون اما با گذشت بیش از دو سال از حمایت مالی برادران دبیری از باشگاه ماشین سازی، این باشگاه شرایط چندان جالبی را تجربه نمی کند و هواداران همیشه همراه این تیم سگرمه هایشان درهم است و نسبت به وضعیت فعلی و آینده تیم محبوب خود خیلی نگران هستند.

البته نگرانی هواداران ماشین سازی اصلا بی دلیل نیست، چراکه زمزمه هایی مبنی بر فروش امتیاز و خاتمه دوران حمایت مالی برادران دبیری از این تیم به گوش می رسد و حتی گفته می شود اگر امتیاز ماشین سازی واگذار شود، شاید نام این تیم بعد از حدود 45 سال تغییر یابد.

اما در خصوص آخرین وضعیت باشگاه ماشین سازی، شهرام دبیری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: ما طی چند فصل اخیر لیگ دسته اول فوتبال باشگاه های کشور، حامی تیم ماشین سازی تبریز بوده ایم و بدون اینکه از جای دیگر کمک مالی به این تیم شود، همه مخارج را خودمان شخصا متحمل می شدیم.

وی افزود: همین دو، سه سال قبل بود که دوران افت ماشین سازی و خطر انحلال این تیم ریشه دار شروع شد اما بنا به درخواست هواداران، ما قدم پیش گذاشتیم تا مانع منحل شدن این تیم پرطرفدار و قدیمی شویم و من خوشحالم که در این مدت توانستیم تا حدود زیادی دل هواداران ماشین سازی را خوشحال کنیم.

دبیری تصریح کرد: در مدت زمانی که ما تیم را در اختیار داشتیم، غیر از خود ما حمایت چندانی از ماشین سازی به عمل نیامد و ما در نگه داشتن این تیم تنها ماندیم و هرآنچه خرج ماشین سازی شد، از پول شخصی ما بود.

وی ادامه داد: امسال درصدد واگذاری حتمی ماشین سازی نیستیم و فقط از مسئولان انتظار داریم تا جایی که قانون اجازه می دهد بخشی از مخارج این باشگاه را متحمل شوند و من همین جا اعلام می کنم که آمادگی این را داریم تا بقیه هزینه های ماشین سازی را بپردازیم تا این تیم را در تبریز و با همین نام نگه داریم.

رئیس هیئت مدیره باشگاه ماشین سازی تبریز تاکید کرد: ما کارخانه یا شرکت خصوصی نداریم که از این طریق سود ببریم و آن را خرج ماشین سازی کنیم و همانطور که گفتم، همه هزینه های این باشگاه از پول شخصی تامین می شود.

وی در پاسخ به سئوالی در خصوص راه چاره برای ادامه حمایت مالی از این تیم عنوان داشت: مثلا اگر وامی جهت احداث مجموعه ورزشی به باشگاه ماشین سازی اختصاص یابد، شاید بتوان به ادامه باشگاهداری امید داشت اما من اکنون می گویم که اگر حمایت مالی از ماشین سازی صورت نپذیرد، این امکان وجود دارد که ما به ناچار امتیاز این باشگاه را به شرکت صنایع مس واگذار کنیم.

دبیری در عین حال به ابقای نام ماشین سازی تبریز روی این باشگاه تاکید کرد و گفت: واگذاری امتیاز ماشین سازی به مس در شرایطی مقدور خواهد بود که نام این باشگاه تغییر نکند وگرنه ما مجبور خواهیم شد که با بودجه ای پایین این باشگاه را با نام ماشین سازی در اختیار خود نگه داریم.

وی افزود: هدف ما رضایت خاطر هواداران ماشین سازی و ابقای نام این تیم است و دوست داریم تا تیم ماشین سازی حضوری قدرتمند در لیگ داشته باشد؛ کما اینکه فصل قبل نیز هواداران شاهد حضور تیم ماشین سازی به عنوان یک مدعی در لیگ دسته اول بودند.

عضو شورای اسلامی شهر تبریز در خاتمه گفت: من و دیگر اعضای هیئت مدیره باشگاه ماشین سازی همچنان در تلاش برای یافتن پشتیبان مالی برای این باشگاه هستیم و امیدوارم تکلیف ماشین سازی هرچه زودتر مشخص شده و هواداران از نگرانی رهایی یابند.

تیم فوتبال ماشین سازی تبریز به عنوان قدیمی ترین تیم فوتبال شمالغرب کشور شناخته می شود.

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گزارش از: محمود نصیرپور