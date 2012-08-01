به گزارش خبرنگار مهر، در چارچوب مسابقات تنیس روی میز سیامین دوره بازیهای المپیک و در مرحله یک چهارم نهایی این رقابتها، سه شنبه شب "دیمیتری اوتچ" از آلمان با نتیجه 4 بر 3 مقابل "مازه میشل" دانمارکی پیروز شد و به مرحله نیمه نهایی راه یافت.
دیگر دیدار این مرحله میان "آدریانا کریسان" از رومانی و "چوانگ چی یان" از چین تایپه برگزار شد که طی آن پینگپنگباز آسیایی با کسب پیروزی 4 بر صفر به مرحله نیمه نهایی صعود کرد.
البته ترکیب چهار بازیکن برتر مرحله نیمه نهایی مسابقات تنیس روی میز بازیهای المپیک امروز چهارشنبه و با برگزاری دو دیدار باقیمانده از مرحله یک چهارم نهایی کامل میشود. برنامه این دیدارها به شرح زیراست:
* جی ژانگ (چین) - جیانگ (هنگ کنگ)
* سی یا کیشی کاوا (ژاپن) - وانگ هائو (چین)
برنده دیدار نمایندگان چین و هنگ کنگ در مرحله نیمه نهایی مسابقات تنیس روی میز بازیهای المپیک به مصاف "دیمیتری اوتچ" آلمانی میرود. برنده دیدار بازیکنان ژاپن و چین نیز حریف "چوانگ چی یان" از هنگ کنگ خواهد شد.
مرحله نیمه نهایی مسابقات تنیس روی میز سیامین دوره بازیهای المپیک فردا برگزار خواهد شد.
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