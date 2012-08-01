به گزارش خبرنگار مهر، در چارچوب مسابقات تنیس روی میز سی‌امین دوره بازی‏های المپیک و در مرحله یک چهارم نهایی این رقابت‏ها، سه شنبه شب "دیمیتری اوتچ" از آلمان با نتیجه 4 بر 3 مقابل "مازه میشل" دانمارکی پیروز شد و به مرحله نیمه نهایی راه یافت.

دیگر دیدار این مرحله میان "آدریانا کریسان" از رومانی و "چوانگ چی یان" از چین تایپه برگزار شد که طی آن پینگ‏پنگ‌باز آسیایی با کسب پیروزی 4 بر صفر به مرحله نیمه نهایی صعود کرد.

البته ترکیب چهار بازیکن برتر مرحله نیمه نهایی مسابقات تنیس روی میز بازی‎های المپیک امروز چهارشنبه و با برگزاری دو دیدار باقیمانده از مرحله یک چهارم نهایی کامل می‏شود. برنامه این دیدارها به شرح زیراست:

* جی ژانگ (چین) - جیانگ (هنگ کنگ)

* سی یا کیشی کاوا (ژاپن) - وانگ هائو (چین)

برنده دیدار نمایندگان چین و هنگ کنگ در مرحله نیمه نهایی مسابقات تنیس روی میز بازی‏های المپیک به مصاف "دیمیتری اوتچ" آلمانی می‏رود. برنده دیدار بازیکنان ژاپن و چین نیز حریف "چوانگ چی یان" از هنگ کنگ خواهد شد.

مرحله نیمه نهایی مسابقات تنیس روی میز سی‏امین دوره بازی‎های المپیک فردا برگزار خواهد شد.