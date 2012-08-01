به گزارش خبرگزاری مهر، رضا اکبری افزود: آموزش صوت و ترجمه قرآن، خوشنویسی و نقاشی، از جمله برنامه‌های فصل اوقات فراغت در کتابخانه‌های شهرستان سوادکوه هستند.

وی به وضعیت موجود کتابخانه‌های شهرستان سوادکوه اشاره کرد و گفت: هفت کتابخانه در این شهرستان فعال بوده که سه‌ باب آن‌ نهادی و چهار باب مشارکتی‌ است.

اکبری، تعداد اعضای فعلی کتابخانه را سه هزار و ۳۰۰ نفر عنوان کرد و افزود: تعداد اعضا در سال گذشته شش هزار و ۷۰۰ نفر بود اما به دلیل آن‌که عضوپذیری رایگان در هفته کتاب حذف شد، این رقم کاهش یافت که به دلیل واقعی شدن آمارهاست و گرنه آمار واقعی نشانه رشد مثبت این شاخص است.

نیازمند یاری رسانه‌ها در معرفی مجموعه ماهک هستیم



نایب رئیس مجمع خیران ماهک با بیان اینکه با شناساندن این مجموعه به مردم، مطمئن هستیم که حجم کمک‌های مردمی افزایش می‌یابد اضافه کرد:‌ رسانه‌ها در معرفی این مجموعه یاریگر ما بوده‌اند اما نیازمند مساعدت و یاری بیشتر رسانه‌های مکتوب و مجازی در این زمینه هستیم.



مجتبی کواکبیان اظهار داشت:‌ مردم می‌توانند با عضویت در مجمع خیران ماهک و کمک‌هایی هرچند اندک، در احداث این بیمارستان ما را یاری کنند.



‌‌کواکبیان با بیان اینکه پیش از ایام ماه مبارک رمضان و مصادف با اعیاد شعبانیه، مجمع خیران ماهک اقدام به برگزاری برنامه موسیقی سنتی کرد، افزود:‌ در آن برنامه ضمن اینکه رضایت خاطر مخاطبان جلب شد، بسیاری از افرادی که برای حضور در برنامه آمده بودند، به عضویت ماهک درآمدند.



واگذاری تعمیرات جاری 14 ایستگاه راه آهن شمال

درراستای اجرای اصل 44 قانون اساسی و واگذاری امور به بخش خصوصی، راه آهن شمال تمامی امور تعمیرات جاری لکوموتیو، شارژ قبل از حرکت و نگهداری چهارده دستگاه لکوموتیو سبک و سنگین و راهبری دو دستگاه جرثقیل ریلی و برف روب را به بخش خصوصی واگذار کرده که در سبب اشتغال زایی 37 نفرنیروی انسانی شد.

یوسف گران پاشا، سرپرست راه آهن شمال گفت: راه آهن شمال تاکنون در این زمینه گامهای مثبتی را برداشته و با واگذاری این امور به بخش خصوصی ضمن اشتغالزایی برای 37 نفر در این قرارداد امیدواریم در آینده بتوانیم در این زمینه فعالیتهای بیشتری را به بخش های خصوصی واگذار کنیم.

وی گفت: قرارداد اخیر با شرکت سنگین کشش از اول اردیبهشت سال جاری بمدت یکسال پنج میلیارد و 350 میلیون ریال منعقد شده است.