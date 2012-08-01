مجلس حدود مسئولیت شرکت های هواپیمایی ایرانی را تعیین کرد

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر ، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز چهارشنبه بررسی کلیات و جزئیات لایحه تعیین حدود مسئولیت شرکت های هواپیمایی ایرانی را در دستور کار داشتند که پس از تصویب کلیات جزئیات این لایحه را نیز به تصویب رساندند.



نمایندگان مجلس در ماده یک این لایحه مقرر کردند مسئولیت شرکت های هواپیمایی ایرانی در مورد حمل و نقل مسافران، بار و اثاثیه در پروازهای بین المللی، فقط در حدود مسئولیت مقرر در پروازهای بین المللی مذکور در قانون اجازه الحاق دولت ایران به کنوانسیون مربوط به یکسان سازی برخی از مقررات حمل نقل هوایی بین المللی ورشو مورخ 12 اکتبر 1929 مطابق با 20 مهر 1308 و پروتکل اصلاحی لاهه مورخ 28 سپتامبر 1955 مطابق با 5 مهر 1334 مصوب 31/2/1354 مجلس و در پروازهای داخلی در مورد حمل و نقل مسافران ، فقط مطابق قانون مجزات اسلامی و در مورد حمل و نقل بار و اثاثیه محدود به مسئولیت مندرج در کمیسیون ورشو و کنوانسیون لاهه است.



بر اساس تبصره این ماده مبالغ مندرج در کمیسیون ورشو و کنوانسیون لاهه ، مذکور در ماده یک به ترتیب معادل 8 هزار و 300 و 16 هزار و 600 واحد صندوق بین المللی پول است.



نمایندگان مجلس در ماده 2 مصوب کردند اولیای دم متوفیان و یا مصدومان سوانح هوایی داخلی از بابت جبران خسارات بدنی و فوت مجاز به مطالبه دیه سایر خسارات وارد شده صرفا بر اساس قانون مجازات اسلامی از بابت خسارت وارده بر بار و اثاثیه فقط مجاز به مطالبه خسارات وارد شده بر اساس این قانون هستند.



در ماده 3 نیز مقرر شد مفاد این قانون به دعاوی طرح شده در مراجع قضایی که منتهی به صدور رای قطعی نگردیده است ، تسری می یابد.



در ماده 4 مصوب کردند از تاریخ لازم الجرا شدن این قانون " قانون تعیین حدود مسئولیت شرکت های هواپیمایی ایرانی در پروازهای داخل کشور مصوب 19/8/1364 " لغو می شود.