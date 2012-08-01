20 هزار نوآموز کردستانی در طرح سنجش سلامت شرکت کردند

حسن صمدی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: طرح سنجش نوآموزان دبستانی در 15 پایگاه طرح سنجش استان انجام می شود.

وی با اشاره به اینکه طرح سنجش سلامت نوآموزان بدو ورود به دبستان از 16 خرداد ماه سال جاری آغاز شده است، افزود: این طرح برای سنجش سلامت نوآموزان در بینایی، شنوایی و آمادگی تحصیلی است.

رئیس اداره آموزش و پرورش اسثتنایی کردستان بیان کرد: طرح سنجش سلامت نوآموزان بدو ورود به دبستان هم برای خانواده و کودک و هم برای پیشرفت تحصیلی و اطمینان از سلامت نوآموز موثر است.

صمدی یادآور شد: از اولیاء نوآموزان تقاضا می شود در راستای اجرایی شدن این طرح و ارتقاء سلامت کودکان خود هر چه سریعتر به پایگاه های سنجش سلامت مراجعه کنند.

وی با بیان این مطلب که طرح لکه گیری برای بازماندگان سنجش سلامت در پنجم شهریور ماه سال جاری اجرا می شود، گفت: انتظار می رود والدین با حضور به موقع خود از سلامت نوآموزان خود اصمینان حاصل کنند.