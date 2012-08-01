مهرزاد آرتنگ در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه با ورود کامپیوتر به زندگی انسان‌ها و به موازات آن گسترش شبکه اینترنت، بسیاری از تعاریف و خدمات اجتماعی تغییر یافت، اظهار داشت: با ورود رایانه زندگی بشر به سمت تحولی بنیادی در حرکت است و هر روزه تأثیرات این دگرگونی‌ها در زندگی روزمره ما بیشتر نمایان می‌شود.

وی افزود:این جهان مجازی که پدیده هزاره سوم تمدن بشری است، در ابتدای راه خود دستاوردهای کم نظیری برای جوامع امروزی به ارمغان آورد و به جرات می‌توان گفت که یکی از بزرگ‌ترین دستاوردهای آن آموزش الکترونیک است.

معاون فنی مرکز مدیریت حوادث و فوریت‌های پزشکی استان اصفهان تصریح کرد:عواملی چون کاهش هزینه آموزش، سهولت حضور در کلاس‌های مجازی، تنوع دروس، زمان انتخاب آن، کاهش هزینه رفت و آمد و انعطاف پذیری زیاد آموزش الکترونیک در گسترش آن تأثیرگذار بوده است.

وی عنوان کرد: واحد آموزش مرکز مدیریت حوادث و فوریت‌های پزشکی اصفهان، اخیراً به منظور فراهم کردن بستری آسان و راحت جهت استفاده از آموزش‌های همگانی به صورت مجازی، نسبت به انجام رایزنی و انعقاد تفاهم‌نامه با موسسه فرهنگی راسخون اقدام کرد.

آرتنگ ادامه داد: به دنبال جلسات متعدد تیم‌های آموزشی این مرکز و انفورماتیک موسسه راسخون، سرانجام آموزش همگانی احیا (طرح بها) به صورت آموزش مجازی در پایگاه اینترنتی به آدرس

http://rasekhoon.net/forum/thread/608941/page1 در اختیار داوطلبان قرار گرفت.

وی اظهار داشت: علاقه‌مندان می‌توانند با مراجعه به آدرس اینترنتی مذکور در دوره آموزشی ثبت نام کرده و بسته آموزشی را دریافت سپس در یک فرصت مطالعاتی،بسته آموزشی را مطالعه کرده و در نهایت در آزمون پایانی شرکت کنند.

معاون فنی مرکز مدیریت حوادث و فوریت‌های پزشکی استان اصفهان با اشاره به اینکه تمامی این مراحل به صورت تحت وب (الکترونیک) انجام می‌شود، تاکید کرد: در پایان، به افرادی که در آزمون، امتیاز مورد نظر را کسب کنند، گواهی معتبر اعطا می‌شود.