به گزارش خبرنگار مهر، شرکت ملی نفت ایران و قرارگاه خاتم اوصیا امروز چهارشنبه 11 مرداد ماه قرارداد قرارداد (HOA) طرح توسعه میدان نفتی سوسنگرد را امضا می کنند.

کشف میدان نفتی سوسنگرد شهریور ماه 1388 پس از حفر تمام لایه‌های مخزنی جدید، طبق برنامه پیش بینی شده در عمق 5026 متری در استان خوزستان به پایان رسید.

بر اساس مطالعات انجام گرفته میزان حجم نفت درجای میدان تازه اکتشاف شده سوسنگرد بیش از هشت میلیارد و 800 میلیون بشکه برآورد می شود.

میدان نفتی سوسنگرد بزرگترین میدانی است که در 5 سال اخیر در کشور کشف شده که به نظر می رسد برای تولید زودهنگام از این میدان نفتی امکان استفاده از تاسیسات میادین مجاور امکان پذیر باشد.

در همین راستا برای تکمیل فرآیند اکتشاف این میدان، یک حلقه چاه اکتشافی جدید برای ارزیابی کامل لایه های مخزنی ایلام، سروک، گدوان و فهلیان به عمق 5100 متر طراحی شده است.

میدان سوسنگرد در استان خوزستان و در 12 کیلومتری جنوب شرق این شهرستان واقع شده و ابعاد آن 24 کیلومتر طول و 6 کیلومتر عرض است.

مطالعات کامل زمین شناسی و ژئوفیزیک محدوده شهرستان سوسنگرد توسط شرکت ملی نفت برنامه ریزی شد و پس از تکمیل مرحله مطالعات و تفسیر نتایج مشخص شد که میدان نفتی سوسنگرد در لایه های عمیق تر از لایه مخزن آسماری دارای پتانسیل های جدید است.

عملیات حفاری این میدان نیز پس از تکمیل جاده دسترسی و آماده سازی موقعیت جدید استقرار دستگاه حفاری، در اول مرداد ماه 1387 آغاز شد. بر اساس اطلاعات به دست آمده از چهار لایه جدید حفاری شده، مشخص شد که لایه‌های مخزن ایلام، سروک، گدوان و فهلیان دارای نفت هستند.