ابوالفضل صابری که به عنوان یکی از 72 جوان برتر گلستان انتخاب شده است، در گفتگو با خبرنگار مهر به جوانان و طلاب توصیه کرد، در مسیر پژوهش قدم برداشته و با عزمی راسخ آن را دنبال کنند؛ چرا که آموزش بدون پژوهش معنایی ندارد.

وی اظهار داشت: دستیابی به عنوان جوان برتر استان گلستان انگیزه بنده را بسیار بالا برده و دوست دارم این مسیر را با قوت ادامه داده و پیشرفت داشته باشم.



وی که در پایه چهارم حوزه امام صادق(ع) گرگان مشغول تحصیل است، بیان داشت: از دوران کودکی علاقه بسیاری به روحانیت داشته و با اینکه دیپلم ریاضی را کسب کرده بودم؛ اما وارد حوزه شده و هم اکنون با جدیت تمام به دنبال کسب علم و اخلاق هستم تا بتوانم فردی مؤثر برای این مردم و جامعه باشم.

صابری گفت: بنده در همایش 72 جوان برتر استان گلستان که در شانزدهم تیرماه سال جاری در سالروز میلاد حضرت علی اکبر(ع) و روز جوان در مجموعه ورزشی آزادی گرگان برگزار شد، به عنوان یکی از جوانان برتر استان شناخته شده و تندیس، لوح تقدیر و جوایزی را در آن همایش دریافت کردم.

وی پشتکار در فعالیت های علمی و پژوهشی از قبیل ارسال مقالات به همایش ها و مسابقات گوناگون از قبیل همایش پیشرفت الگوی اسلامی-ایرانی، همایش وحدت حوزه و دانشگاه، مسابقه دهه فجر و بیداری اسلامی و همچنین مسابقه روایت محرم و کسب مقام های متعدد در این همایش ها و مسابقات، یکی از ملاک های انتخاب بنده به عنوان جوان برتر استان بوده است.

این جوان برتر افزود: کسب مقام اول در مسابقات وبلاگ نویسی با موضوع امام زمان(عج) که سال گذشته در استان برگزار شد، از دیگر ملاک های انتخاب بنده بوده است.

وی عنوان کرد: حضور در عرصه تئاتر و کسب مقام در این رشته، کسب مقام دوم مسابقات فوتسال میان حوزه ای، کسب معدل 18 در امتحانات خرداد پایه سوم و همچنین داشتن ملاک های اخلاقی، از معیارهای دیگر برای انتخاب بنده به عنوان جوان برتر استان بوده است.



صابری گفت: یکی از مهمترین برنامه هایم برای آینده، سرمایه گذاری در بخش پژوهش است، چرا که علاقه بسیاری به این مقوله داشته و سعی خواهم کرد خود را از آن دور نسازم.