مشارکت در کار و خلاقیت معیارهای انتخاب کارگر نمونه است

حسن رحمانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: حفظ و صیانت از نیروی کار، تنظیم روابط بین کارگران و کارفرمایان، مسایل اجتماعی، فرهنگی و ورزشی کارگران از جمله اهدافی است که برای دستیابی به آن تلاش می کنیم.

وی با اشاره به لزوم تجلیل از کارگران ساعی و نمونه ادامه داد: به این منظور فراخوان انتخاب کارگر و کارگروه نمونه برای سال 91 و 92 به صورت الکترونیکی آغاز شده است.

رحمانی در ادامه گفت: کارگران نمونه در سه مرحله کارگاهی، استانی و ملی انتخاب می شوند.

این مسئول با بیان اینکه در مرحله نخست، افراد براساس میزان مشارکت در کار و خلاقیت برگزیده می شوند، افزود: از جمله معیارهایی که در مرحله استانی به ان توجه می شود، می توان به اخلاق و رفتار سازمانی، میزان موثر بودن کار در افزایش بهره وری و صرفه جویی، استعدادهای درخشان و وضعیت ایثارگری کارگران اشاره کرد.

رحمانی گفت: منتخبین استانی به مرحله ملی راه پیدا کرده و در این مرحله نمونه های کشوری معرفی و از آن ها تجلیل می شود.

این مسئول ابراز داشت: هدف از انتخاب کارگر و کارگروه نمونه ارتقاء فرهنگ کار و افزایش انگیزه برای ارتقاء سطح بهره وری در واحدهای تولید، صنعتی، کشاورزی و خدماتی است.

وی آخرین مهلت ثبت نام در این فراخوان را 15 شهریور ماه دانست و افزود: افراد برای این منظور می توانند به سایت www.kn91.mcls.gov.ir مراجعه کنند.

