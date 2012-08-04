سایه کمبود اعتبار برعمران شهری باشت/ شهروندان اماکن تفریحی ندارند

به گزارش خبرنگار مهر، باشت در سال 76 براساس مصوبه هیئت دولت به شهر و در سال 89 به شهرستان ارتقا یافت اما هنوز زیرساختهای شهری آن به طور کامل مهیا نشده است.

کمبود فضای سبز و اماکن تفریحی و فرهنگی در شهری با 12 هزار نفر جمعیت و معطل ماندن برخی پروژه های عمران شهری به دلیل کمبود اعتبار و معارضات شهری مشکلاتی است که این روزها باشتیها با آن دست و پنجه نرم می کنند.

در کنار این عدم استقرار برخی ادارات پس از شهرستان شدن و عدم استقلال دستگاههای اجرایی مستقر شده، درد مضاعفی است که خاطر مردمان دشت حاصلخیز باشت را آزرده می سازد.

این در حالی است که منطقه باشت از شهرهای تاریخی و باستانی این استان است و سابقه یکجانشینی در آن به دوره های هخامنشی و اشکانی می‌رسد و در سفرنامه ناصر خسرو از این شهر به اسم "بست" یا "بشت" یاد شده است.

عدم درآمد زایی مهمترین علت مشکلات شهری

با این حال رئیس شورای شهر باشت، عدم درآمدزایی و مشکلات مدیریتی را مهمترین عامل در نامطلوب بودن عمران شهری باشت عنوان می کند.

ابراهیم ظفری به خبرنگار مهر گفت: شهرداری این شهر درآمد پایداری ندارد و این امر باعث شده تنها از اعتبارات دولتی استفاده کند.

وی بیان کرد: مردم این منطقه هم از بضاعت مالی بسیار کمی برخوردارند و قادر نیستند به شهرداری عوارض پرداخت کنند.

ظفری اظهار داشت: تنها منبع درآمد شهرداری این شهر یک واحد سنگ شکن است که این واحد سالانه حدود 12 میلیون تومان برای شهرداری هزینه زا بوده است.

شهروندان باشتی اماکن تفریحی و رفاهی ندارند

وی کمبود فضای سبز و پارکها را از دیگر مشکلات این شهر عنوان کرد و گفت: بیش از چهار سال است که عملیات احداث پارک تپه ای باشت آغاز شده اما به دلیل کمبود اعتبار هنوز به بهره برداری نرسیده و راکد مانده است.

رئیس شورای شهر باشت بیان داشت: مردم این شهر با کمبود شدید اماکن تفریحی و رفاهی مواجه هستند و جوانان جایی برای گذران اوقات فراغت خود ندارند.

ظفری اضافه کرد: تنها شهربازی این شهر هم به دلیل فرسوده بودن دستگاهها و نبود اعتبار برای بازسازی و بیمه کردن آنها تعطیل است.

وی با اشاره به ترافیک بالای تنها خیابان مرکز شهر باشت افزود: این پروژه هم اکنون با مشکل معارضات اجتماعی مواجه است که در حال پیگیری برای رفع آن هستیم.

کارگران شهرداری چهار ماه حقوق نگرفته اند

ظفری همچنین با اشاره به مشکلات مالی شهرداری باشت، گفت: چهار ماه است که شهرداری به کارگرانش حقوق نداده و حتی عیدی سال گذشته آنها نیز پرداخت نشده است.

وی افزود: کارگر شهرداری باید حقوقش را به موقع دریافت کند تا از انگیزه بالایی برای کار برخوردار باشد اما متاسفانه گاهی کسر حقوق هم می شود.

رئیس شورای شهر باشت اظهار داشت: هم اکنون شهرداری باشت به دستگاههای بیمه بدهکار است و آنها در صدد هستند کلیه حسابهای شهرداری را مسدود و کارگران زحمتکش شهرداری را از بیمه درمانی محروم کنند.