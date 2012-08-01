  1. استانها
  2. آذربایجان غربی
۱۱ مرداد ۱۳۹۱، ۱۲:۱۶

قلیپور خبر داد:

30 روستای چالدران در محاصره سیل/ 600 راس دام تلف شدند

30 روستای چالدران در محاصره سیل/ 600 راس دام تلف شدند

ارومیه- خبرگزاری مهر: فرماندار چالدران با اشاره به بارش سنگین باران و تگرگ در دومین ماه از فصل تابستان و جاری شدن سیلابهای شدید، از محاصره 30 روستای این شهرستان با سیل خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، احمدرضا قلیپور صبح چهارشنبه در جریان بازدید از مناطق و روستاهای سیل زده افزود: در جریان بارش بارانهای سیل آسا و تگرگ و جاری شدن سیلابهای شدید در دومین ماه از فصل تابستان بخش زیادی از راههای روستایی و ابنیه های فنی تخریب، 45 واحد مسکونی دچار آبگرفتگی شده و بیش از 600 راس دام روستاییان نیز تلف شدند.

وی از وارد آمدن خسارت 10 میلیارد ریالی سیل به روستاهای این شهرستان طی روزهای اخیر خبر داد و اظهار داشت: این بارش باعث جاری شدن سیل و وارد آمدن خسارات زیادی به روستاهای نبی کندی، قاشقا بلاغ، عیسی قولیک و دلیک داش و آبگرفتگی خیابانهای شهر شد.

وی با بیان اینکه در اثر این بارش 300 هکتار از اراضی کشاورزی این روستاها  از جمله مزارع گندم  و علوفه خسارت دیدند و 200 متر از کانالهای کشاورزی نیز تخریب شد، اظهار داشت: سیل موجب قطع راه ارتباطی روستاهای نبی کندی  و دلیک داش با مرکز شهرستان شده است.

فرماندار چالدران میزان خسارت وارد شده را بیش از 10 میلیارد ریال اعلام کرد و ادامه داد: همچنین بارش تگرگ و باران شدید عصر دیروز به بیش از 100 هکتار از اراضی روستای پیر یادگار چایپاره خسارت زد و  60 راس گوسفند نیز تلف شدند.

قلیپور با اشاره به اینکه تگرگ باعث مصدوم شدن دو کودک 9 ساله و 10 ساله شد و یک جوان 25 ساله گرفتار در سیل نیز با کمک اهالی روستا نجات یافت، عنوان کرد: خسارت اولیه در بخش حاجیلر نیز بیش از 2 میلیارد ریال برآورد شده است.

شهرستان چالدران در شمال آذربایجان غربی واقع شده و به دلیل موقعیت جغرافیایی خاص همه ساله در فصلهای بهار و پاییز به دنبال بارش بارانهای سیل آسا و تگرگ متحمل خسارتهای فراوانی بویژه در مناطق روستایی می شود که با ادامه بارشها در فصل تابستان امسال میزان خسارتهای وارده افزایش یافته است.

کد مطلب 1663167

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها