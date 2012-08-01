30 روستای چالدران در محاصره سیل/ 600 راس دام تلف شدند

به گزارش خبرنگار مهر، احمدرضا قلیپور صبح چهارشنبه در جریان بازدید از مناطق و روستاهای سیل زده افزود: در جریان بارش بارانهای سیل آسا و تگرگ و جاری شدن سیلابهای شدید در دومین ماه از فصل تابستان بخش زیادی از راههای روستایی و ابنیه های فنی تخریب، 45 واحد مسکونی دچار آبگرفتگی شده و بیش از 600 راس دام روستاییان نیز تلف شدند.

وی از وارد آمدن خسارت 10 میلیارد ریالی سیل به روستاهای این شهرستان طی روزهای اخیر خبر داد و اظهار داشت: این بارش باعث جاری شدن سیل و وارد آمدن خسارات زیادی به روستاهای نبی کندی، قاشقا بلاغ، عیسی قولیک و دلیک داش و آبگرفتگی خیابانهای شهر شد.

وی با بیان اینکه در اثر این بارش 300 هکتار از اراضی کشاورزی این روستاها از جمله مزارع گندم و علوفه خسارت دیدند و 200 متر از کانالهای کشاورزی نیز تخریب شد، اظهار داشت: سیل موجب قطع راه ارتباطی روستاهای نبی کندی و دلیک داش با مرکز شهرستان شده است.

فرماندار چالدران میزان خسارت وارد شده را بیش از 10 میلیارد ریال اعلام کرد و ادامه داد: همچنین بارش تگرگ و باران شدید عصر دیروز به بیش از 100 هکتار از اراضی روستای پیر یادگار چایپاره خسارت زد و 60 راس گوسفند نیز تلف شدند.

قلیپور با اشاره به اینکه تگرگ باعث مصدوم شدن دو کودک 9 ساله و 10 ساله شد و یک جوان 25 ساله گرفتار در سیل نیز با کمک اهالی روستا نجات یافت، عنوان کرد: خسارت اولیه در بخش حاجیلر نیز بیش از 2 میلیارد ریال برآورد شده است.

شهرستان چالدران در شمال آذربایجان غربی واقع شده و به دلیل موقعیت جغرافیایی خاص همه ساله در فصلهای بهار و پاییز به دنبال بارش بارانهای سیل آسا و تگرگ متحمل خسارتهای فراوانی بویژه در مناطق روستایی می شود که با ادامه بارشها در فصل تابستان امسال میزان خسارتهای وارده افزایش یافته است.